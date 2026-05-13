Tras Manolo Rivas, Xulio López Valcárcel y Medos Romero en la biblioteca Ángela Ruiz Robles

Xulio López Valcárcel e Medos Romero, os seguintes protagonistas dos 'Faladoiros Literarios' Cedida

El programa de los ‘Faladoiros Literarios’ que organizan el Concello de Ferrol y el Campus Industrial continuará el próximo martes 19 con los poetas Xulio López Valcárcel y Medos Romero, la única cita del cartel con dos protagonistas. Tras haber celebrado la última sesión en la capilla del Torrente Ballester, en esta ocasión la actividad se trasladará a la biblioteca Ángela Ruiz Robles, y debido al aforo será necesario inscribirse previamente.

Una semana después de la última charla, que mantuvieron el escritor Manolo Rivas y el periodista Xosé Fandiño (redactor y subdirector de Diario de Ferrol), tendrá lugar este nuevo encuentro, a las 19.00 horas, en la biblioteca que alberga el Edificio de Apoio ao Estudo del Campus Industrial de Ferrol, en el que los dos poetas conversarán con Alicia Seoane, directora del periódico digital Ferrol360.

Tanto Xulio López Valcárcel como Medos Romero son poetas y narradores, y la primera faceta, respectivamente, la desarrollaron en títulos como ‘Véspera do día’ (1979), ‘Solaina da ausencia’ (1987), ‘O Sol entre os dedos’ (1993) o ‘En voz baixa’; y ‘Lenzo das madrugadoras’ (2003), ‘O pozo da ferida’ (2006), ‘Hortensia’ (2020) ou ‘O sol era ela’ (2021).

Asimismo, de López Valcárcel destaca el hecho de haber formado parte del consejo de redacción de ‘Luzes de Galiza’, y Romero también colaboró en otras revistas culturales, ‘A Xanela’ y ‘Festa da Palabra Silenciada’.

Inscripciones

Las personas interesadas en reservar su plaza, de manera completamente gratuita, se realizará poniéndose en contacto a través del correo electrónico vcfrs@udc.gal o llamando al 881 013 800, antes de las 14.00 horas de la víspera, lunes 18.