Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanidad

Solo dos médicos de familia de los 65 aspirantes gallegos recalarán en centros de salud de la comarca

Uno de ellos cubrirá una plaza en el Fontenla Maristany y otro hará lo propio en el de Narón

Montse Fernández
Montse Fernández
13/05/2026 16:03
Fontenla Maristany
Uno de los facultativos cubrirá una plaza en el Fontenla Maristany
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El Servizo Galego de Saúde publicó la resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos por la que se procede al nombramiento como personal estatutario fijo y a la adjudicación de destino definitivo de 65 aspirantes seleccionados en el concurso oposición para el ingreso en la categoría de médico de familia en el servicio de Atención Primaria. Se trata del segundo proceso de designación de destino en esta categoría, después de producirse 67 vacantes tras resolución de nombramiento del pasado 22 de diciembre. En este proceso de adjudicación se ofertan plazas para los nuevos aspirantes según orden de prelación.

Así, de las 67 ofertadas, resultaron definitivas 65. Por áreas sanitarias, solo dos de los facultativos vendrán a ejercer en Ferrolterra, concretamente a los centros de salud Fontenla Maristany y Narón. A la demarcación coruñesa llegarán diez profesionales; otros tantos para Santiago de Compostela y Barbanza y la de Lugo-A Mariña; 15 para de Ourense-Verín; cinco para Pontevedra-Salnés y 13 más para la de Vigo.

Tras los nombramientos, los profesionales dispondrán de un plazo de un mes –hasta el 12 de junio– para incorporarse a la plaza que les ha sido adjudicada durante el proceso de concurso selección.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620