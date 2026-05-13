Solo dos médicos de familia de los 65 aspirantes gallegos recalarán en centros de salud de la comarca

Uno de los facultativos cubrirá una plaza en el Fontenla Maristany Emilio Cortizas

El Servizo Galego de Saúde publicó la resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos por la que se procede al nombramiento como personal estatutario fijo y a la adjudicación de destino definitivo de 65 aspirantes seleccionados en el concurso oposición para el ingreso en la categoría de médico de familia en el servicio de Atención Primaria. Se trata del segundo proceso de designación de destino en esta categoría, después de producirse 67 vacantes tras resolución de nombramiento del pasado 22 de diciembre. En este proceso de adjudicación se ofertan plazas para los nuevos aspirantes según orden de prelación.

Así, de las 67 ofertadas, resultaron definitivas 65. Por áreas sanitarias, solo dos de los facultativos vendrán a ejercer en Ferrolterra, concretamente a los centros de salud Fontenla Maristany y Narón. A la demarcación coruñesa llegarán diez profesionales; otros tantos para Santiago de Compostela y Barbanza y la de Lugo-A Mariña; 15 para de Ourense-Verín; cinco para Pontevedra-Salnés y 13 más para la de Vigo.

Tras los nombramientos, los profesionales dispondrán de un plazo de un mes –hasta el 12 de junio– para incorporarse a la plaza que les ha sido adjudicada durante el proceso de concurso selección.