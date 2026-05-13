Profesionales del Área Sanitaria profundizan sobre el protocolo de actuación en caso de acoso sexual

Un momento de la charla, este martes, en el salón de actos del hospital Arquitecto Marcide ASF

Profesionales del Área Sanitaria de Ferrol acudieron este martes a una sesión específica para conocer de primera mano el Protocolo de actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo, de orientación sexual, de identidad sexual, de expresión de género y características sexuales, así como de discriminación de las personas LGTBI, que se incluye en el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres del Servizo Galego de Saúde.

La sesión fue impartida por las integrantes de la Comisión Instructora, María del Mar Casal Mayo y María Dolores Lago Taboada, de la Subdirección Xeral de Relacións Laborais del Servizo Galego de Saúde; y Sonia Martínez Rodil, de la Subdirección Xeral de atención a la salud mental.

Estas profesionales indicaron a los asistentes al evento, que se celebró en el salón de actos del hospital Arquitecto Marcide, las claves del protocolo, su objetivo, el alcance del mismo, los canales de denuncia, la confidencialidad, la presunción de inocencia o las medidas cautelares que recoge este protocolo.

Desde la demarcación sanitaria local recuerdan que el sistema sanitario público cuenta con tres vías relacionadas con la violencia o el acoso; el de violencia externa, referido al que se produce por pacientes o familiares de pacientes con los trabajadores; el de conflictos laborales entre trabajadores; y este específico para todo lo relacionado con la violencia y el acoso por cuestiones sexuales en el propio ámbito de los profesionales y entre ellos aprobado en 2025 y del que se hizo un recordatorio específico.

Se trata de un procedimiento que permite actuar y garantizar una respuesta integral y efectiva ante cualquier comportamiento o conducta que suponga algún tipo de discriminación por razón de sexo.

Como destacaba Dolores Lago, el objetivo es claro: “estamos ante unha ferramenta para garantir un espazo de traballo seguro, respectuoso e igualitario, con tolerancia cero real cara a violencia sexual e as discriminacións das persoas LGTBI”.

En el alcance del protocolo se incluye a todo el personal del Sergas, de sus entidades adscritas, de empresas contratadas o de personas en prácticas, formación o voluntarias. Las profesionales recordaron además a los asistentes que son conductas constitutivas de acoso sexual, las verbales y no verbales, los comportamientos físicos, el chantaje sexual y el acoso sexual ambiental, además de las conductas de acoso por razón de sexo. “Trátase de adoptar unha actitude de respecto e deixar de facer comentarios non idóneos”, subrayaban.

Dieron cuenta también en la sesión de los canales de denuncia, con formularios específicos que poder presentar a los órganos de representación del personal, a través de los enlaces sindicales, de los delegados de prevención o en la Dirección del Área, además de por medio de los asesores confidenciales de la administración sanitaria, que en este caso es la coordinadora de Trabajo Social, Emma Caballero. En este sentido, incidieron en que el acceso es totalmente restringido a la información y que se respetará en todo momento la presunción de inocencia.

Las expertas también abordaron otras cuestiones como las medidas cautelares que se pueden aplicar; como cambios de turnos o suspensión de las funciones, entre otras. "Non se pode xeneralizar, cada caso é específico e valorado como tal. Hai sancións se son feitos probados", remarcaron, al tiempo que añadieron que "non se debe consentir ningún tipo de acoso".

Sonia Martínez quiso hacer hincapié además en la importancia que tiene el apoyo emocional o de proximidad con la presunta víctima. "Temos que coidar a esa persoa, sexa home ou muller, que non se sinta só, que se validen os seus sentimentos, sen cuestionalos e escoitando... é un acto de saúde pública e esa persoa precisa que a arroupen", destacó.