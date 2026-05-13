Navantia refuerza posiciones con cuatro nuevos proyectos de 146 millones de euros

El astillero en la botadura de la F-111 Daniel Alexandre

La participación de Navantia en cuatro nuevos proyectos, valorados en 146 millones de euros, procedentes de la convocatoria de 2025 del Fondo Europeo de Defensa, refuerzan el papel de Navantia en la industria naval y de defensa europea.

La compañía pública, con astilleros en Ferrol y Fene, se consolida, de este modo, como empresa tractora en proyectos colaborativos de I+D+i, liderando tanto iniciativas clave comoo participando en consorcios estrategicos que impulsan nuevas capacidades y tecnologías determinantes en el ámbito de la Defensa.

Así las cosas, en esta convocatoria, Navantia lidera el proyecto E-Dominion y participa en tres proyectos adicionales –Minerva, Shield y Abyssa–, con un presupuesto próximo a los 150 millones, lo que pone de manifiesto su “papel central” en el ecosistema de innovación naval europeo.

Buque digital

E-Dominion –European Digitalisation Of Maritime Innovation for Naval Integrated Platforms and Combat Cloud Nodes– es uno de los proyectos más relevantes del EDF 2025 en el ámbito naval.

Tiene una duración de 48 meses y sienta las bases del futuro buque digital europeo, estableciendo una arquitectura de referencia y el desarrollo de una plataforma digital para la integración de capacidades operativas navales avanzadas, incluyendo la nube de combate naval, concebida como elemento clave para operaciones colaborativas y multidominio.

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Esta iniciativa potencia la ciberseguridad, la interoperabilidad, la toma de decisiones apoyada en inteligencia artificial (IA) y la soberanía europea en la nube, como se explica desde Navantia, indicando que capitaliza los resultados de iniciativas previas, dando continuidad y ampliando los desarrollos del proyecto Edinaf, finalizado con éxito en 2025, reforzando el posicionamiento europeo en el ámbito de la digitalización naval.

Capacidad naval

Junto a esta iniciativa, Navantia participa en tres proyectos adicionales que cubren áreas para las capacidades navales futuras.

Minerva –Modular Integration of Naval Energy Systems for Resilient Vessels Application– es uno de ellos y está centrado en el desarrollo de sistemas de propulsión híbridos y arquitecturas eléctricas avanzadas para buques navales.

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El proyecto acelera el diseño de sistemas energéticos modulares y resilientes, combinando modelado, simulación y ensayos, y contribuye a mejorar el rendimiento operativo y la sostenibilidad de las futuras plataformas navales.

Los otros dos proyectos con implicación de Navantia son el Shield y el Abyssa.

El primero de ellos, Shield –Subsea Heterogeneous Integrated Ecosystem Link Development–, está dirigido a la creación de un sistema integrado submarino no tripulado –Unmanned Underwater Super System, UUSS–, que combina vehículos autónomos, sensores y microservicios basados en inteligencia artificial.

El proyecto busca reforzar la vigilancia y seguridad de las aguas europeas frente a amenazas crecientes, mediante arquitecturas submarinas distribuidas, robustas y escalables.

Por su parte, el proyecto Abyssa –Advanced Breakthrough Systems for SubSea Autonomy– es definido por Navantia como “una acción de investigación disruptiva orientada al desarrollo de sistemas submarinos autónomos y resilientes, capaces de operar a profundidades más allá de los 6.000 metros”.

De este modo, aborda retos en navegación, energía, sensorización, comunicaciones y persistencia, con el objetivo de garantizar la vigilancia, detección de amenazas y protección de infraestructuras submarinas estratégicas en entornos marítimos hostiles.

Con estos proyectos Navantia recuerda que en 2025 ya son 18 los programas con cargo a estos fondos de Defensa o a anteriores en los que está participando Navantia, y que incluye, además, el liderazgo del proyecto Corbeta de Patrulla Europea para el diseño y construcción de una corbeta multipropósito europea.