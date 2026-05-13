Los turistas, cada vez más interesados en el mercado municipal de A Magdalena

Loli Neira en su establecimiento del mercado de A Magdalena J.G.

El sector turístico crece cada año en Ferrol. Además del incremento paulatino en las cifras de peregrinos que eligen la ciudad naval como punto de inicio en su travesía a Santiago, los otros activos del municipio, como su oferta cultural y sus parajes naturales, atraen año tras año a más visitantes, y eso es algo que se percibe en todas las áreas económicas del concello, como es el caso del mercado de A Magdalena.

Así lo asegura Loli Neira Suárez, responsable de los establecimientos Mercabacalao y La Tienda de Loli, que ha notado en los últimos tiempos un incremento en los clientes “de fuera” precisamente en este último local. “Estoy empezando a vender bastantes latas de paté, zamburiñas y mejillones para los turistas, que empezamos a tener un poquito más ahora y quieren llevarse para su casa un recuerdo”, relata.

En este sentido, la profesional, asentada en el mercado municipal desde 2009, explica que los extranjeros que hacen el Camiño Inglés no suelen entrar en estas instalaciones, pero que los visitantes con otro perfil, generalmente nacionales de edad más avanzada, sí que entran a menudo y son más propensos a comprar productos locales. Respecto al futuro ‘gastromercado’, que el Concello ve precisamente como un activo turístico, Neira Suárez se muestra suspicaz –especialmente por su funcionamiento entre los propios ferrolanos–, pero espera estar equivocada y que la propuesta triunfe.

En cuanto a la otra faceta de su negocio, el bacalao, la placera detalla que sigue siendo un producto muy apreciado, señalando que ha detectado en los últimos años un aumento en la demanda de pescado sin espinas –que ella misma retira– y desalado, que se hace por encargo. El motivo, a su juicio, es el ritmo de vida actual, que resta tiempo a la gente para preparar la comida.