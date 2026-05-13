Iván Rivas no se presentará a las elecciones de 2027 en Ferrol

Iván Rivas compareciendo este miércoles en el consistorio ferrolano junto a Roberto Montero y María do Mar López, ediles del BNG J. G.

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Concello de Ferrol, Iván Rivas, acaba de confirmar en una comparecencia que todavía se está produciendo en el consistorio ferrolano que no concurrirá como candidato a las elecciones locales de mayo de 2027.

El BNG citó a la prensa este miércoles avanzando que tratarían en la rueda de prensa asuntos relacionados con los próximos comicios, confirmándose en voz de Rivas que no será él quien concurra como cabeza de lista de los nacionalistas.

Rivas se integró como número tres en la lista del BNG para concurrir a las elecciones de 2011, tomando posesión como concejal el 24 de enero de 2012 en sustitución de Xoán Xosé Pita, que renunció al acta, asumiendo poco después la portavocía del grupo municipal.

Arquitecto de profesión, fue el candidato del Bloque en tres elecciones —2015, 2019 y 2023— y acumula a día de hoy más de 14 años de labor municipal en los que nunca ostentó responsabilidades de gobierno, pero sí facilitó la investidura con su voto de dos gobiernos de izquierda: el del bipartito Ferrol en Común-PSOE, con Jorge Suárez como alcalde, y el del socialista Ángel Mato.

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