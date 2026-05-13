Herido un conductor tras volcar con su camión en el concello de Narón

Los bomberos estabilizaron el camión antes de proceder a liberar al conductor Cedida

Un hombre de 34 años tuvo que ser trasladado esta mañana al centro hospitalario de referencia tras resultar herido en un aparatoso accidente de tráfico en el término municipal de Narón. Tal y como detallaron tanto fuentes del Concello naronés como del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró en torno a las 11.40 horas en el lugar de Lagoela, en la parroquia de Sedes.

El incidente, de este modo, se produjo cuando el conductor perdió el control de su vehículo -un pequeño camión Volvo FM420 de color azul capri-, metiendo una rueda en la cuneta y volcando sobre un lateral. Un particular que presenció el incidente alertó del mismo a la central autonómica, informando de que el implicado estaba atrapado y de que se quejaba de un agudo dolor en la espalda.

Desde el 112, por tanto, se movilizó hasta el lugar a los bomberos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón, una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico. Asimismo, a su llegada al punto, los profesionales constataron, por una parte, que el hombre efectivamente se encontraba atrapado, al no ser capaz de liberarse del cinturón de seguridad; y, por otro, que el camión -que parecía transportar gravilla de basalto negra- se encontraba bloqueando por completo el vial.

Tras rescatar al herido, el Speis contuvo un derrame de combustible del motor Cedida

De esta forma, el operativo consistió, primeramente, en "controlar" los riesgos exteriores, asegurando el vehículo con puntales de estabilización, y, posteriormente, en la liberación del herido, que se realizó a través del parabrisas delantero tras ser retirado con herramientas de corte. Una vez rescatado, el hombre fue trasladado al hospital, mientras los bomberos procedieron a detener un derrame de combustible mediante balsas de contención.

Falsa alarma

Por otra parte, los bomberos del Speis de Narón también tuvieron que desplazarse durante la mañana, en esta ocasión sobre las 10.00 horas, hasta el barrio de Freixeiro por un aviso de incendio en la oficina de Correos. Según detallaron el 112 y el Concello, un particular alertó directamente a la Policía Local de un fuerte olor a quemado, de modo que estos últimos requirieron la presencia del cuerpo de extinción municipal.

Bomberos del Speis desplegados en Freixeiro Cedida

Sin embargo, una vez se completó el desalojo de las instalaciones, los profesionales naroneses realizaron una inspección completa de las mismas, incluidos falsos techos, con cámaras térmicas, constatando que se trataba de una falsa alarma.