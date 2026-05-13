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Ferrol

El PSOE insta al Concello a solucionar la “chapuza” de la pavimentación de A Graña

La formación afea al gobierno local que "ignorase" sus advertencias desde marzo

Redacción
13/05/2026 19:24
Desperfecto en el aglomerado de A Graña
Desperfecto en el aglomerado de A Graña
Cedida
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El grupo municipal socialista volvió a cargar contra el gobierno local de Ferrol por el acabado de las obras de pavimentación en la calle Real Baixa de A Graña, calificando la actuación de “chapuza” e instando al Concello a solucionar las deficiencias.

Por medio de un comunicado, el concejal Julián Reina señaló que, durante la última comisión de Urbanismo –celebrada este miércoles–, afeó al ejecutivo ferrolano que “ignore” las advertencias que lleva haciendo su formación desde el pasado mes de marzo en relación a este proyecto, recordando además que, en su momento, se solicitó que no se recepcionasen los trabajos hasta que se subsanasen los defectos. En este sentido, el socialista insistió en que las “irregularidades” detectadas suponen un peligro tanto para la circulación de los vehículos como para los propios vecinos.

Así, el edil acusó al Concello de “minimizar” unas deficiencias “que son evidentes” y “xustificar o inxustificable”, lo que, a su juicio, supone “tomar a cidadanía por parva”.

El problema, insistió el edil, radica en la “falta de xestión” del actual ejecutivo, responsabilizando de ello al alcalde, José Manuel Rey, del que afirma que sus prioridades “non están en Ferrol”. “É imposible estar no día a día da cidade e supervisar que as obras se fagan con rigor se o teu verdadeiro interese está no escano de Madrid”, sentenció Reina. Por último, el concejal afirmó que los residentes de A Graña merecían “un respeto”, instando nuevamente al gobierno local a que “non dea por boa a obra” hasta que se repare.

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