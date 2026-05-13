El adiós de Iván Rivas, portavoz del BNG: “É unha decisión condicionada polos momentos que estou a vivir”

Momento de la rueda de prensa celebrada este miércoles en el palacio municipal J.G.

Iván Rivas Rico, el portavoz del grupo municipal del BNG de Ferrol, no se presentará como candidato a la Alcaldía en los comicios de 2027. Así lo anunció este miércoles en una emotiva rueda de prensa celebrada en el palacio consistorial, en la que justificó su decisión alegando motivos personales y profesionales.

Acompañado de los ediles Roberto Montero y María do Mar López, el representante comenzó su intervención agradeciendo al Bloque su confianza “naquelas eleccións xa lonxanas de 2015”; a la vecindad, por su apoyo desde entonces a su proyecto; a sus compañeros de la corporación municipal, “por ser capaces, con carácter xeral, de manter o debate político nese ámbito e facer de Ferrol unha cidade exemplar”; y, finalmente, a los medios de comunicación locales, “porque sempre recibín respecto e profesionalidade”. En este sentido, el concejal afirmó que era tan importante saber llegar como irse, asegurando que no cerraba este ciclo con alguna ‘espinita’ clavada.

Razones

En cuanto a los mencionados motivos tras la decisión, si bien Rivas Rico no entró en detalles, señaló, en el plano profesional, que en la vida hay “etapas” y que, aunque la política es su pasión, su carrera sigue siendo la arquitectura. En el personal, el portavoz nacionalista explicó que “nos últimos tempos, a miña contorna vital ten mudado de xeito significativo”, sumado “ás experiencias vividas” estos años, incluida “a desaparición dalgunhas persoas”, que le han llevado “a facer algunhas reflexións e a tomar algunha decisión condicionada polos momentos que estou a vivir”.

Iván Rivas no se presentará a las elecciones de 2027 en Ferrol Más información

“Penso que, políticamente, temos pasado por todo tipo de circunstancias”, afirmó, relatando que en 2015, durante su primera candidatura a la Alcaldía, el grupo municipal del que se encontraba al frente asumió “a responsabilidade” y el “reto” de evitar “a desaparición” del BNG en la corporación municipal. A este respecto, Rivas Rico se sintió satisfecho con los resultados tanto del mencionado ciclo, como con los de 2019 y 2023, aseverando que el Bloque de Ferrol enfrentará los comicios de 2027 como la única formación que incrementó el número de votos en las últimas elecciones –el PP, recordó, ostenta la mayoría absoluta pero perdió apoyos–.

Sucesor

En cuanto a quién liderará la formación ferrolana tras su retirada de la primera línea de la política local, Iván Rivas, al igual que señaló días antes Ana Pontón en las ‘Conversas no Parador’, explicó que será elegido en asamblea por los propios militantes, recordando que se confirmará antes del 25 de julio y que el seleccionado se dará a conocer entonces. De igual modo, el nacionalista no detalló si dejará en ese momento su acta de concejal, mientras que sus compañeros de formación, Roberto Montero y María do Mar López, también rechazaron avanzar si consideraban optar a la portavocía del grupo.

No obstante, pese a lo emotivo del momento, el representante optó por despedirse con una reflexión positiva, citando la frase “La política es demasiado importante como para dejársela solo a los políticos” –generalmente atribuida a Charles de Gaulle– y señalando que Ferrol era una ciudad muy implicada y comprometida, un rasgo que considera importante y positivo.

Resto de formaciones

Tras el anuncio de Rivas Rico y a la espera de saber quién le sucederá, la incógnita se mantiene en torno al resto de candidatos a la Alcaldía ferrolana. El Partido Popular, por una parte, apuntó recientemente que confirmará sus candidatos para las siete grandes ciudades a lo largo del próximo junio, mientras que el PSOE iniciará su proceso de elaboración de listas tras su comité federal del 27 de ese mismo mes. Desde FeC, por último, no se detalló ninguna fecha.