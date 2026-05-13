Detectado un brote de un virus gástrico en el crucero ‘Ambition’, con escala en Ferrol

El ‘Ambition’ en el puerto de Curuxeiras en abril de 2025 Jorge Meis

El cuarto crucero de la temporada, el ‘MS Ambition’, con escala en el muelle de Curuxeiras programada para primera hora de la mañana del próximo sábado, día 16, podría retrasarse o incluso cancelarse a causa de un brote de Norovirus.

Según se ha podido saber en las últimas horas, el navío se encuentra confinado, con cerca de 1.700 personas a bordo –1.233 de las cuales pasajeros–, en el puerto de Burdeos, después de que un viajero de 90 años falleciese. En este sentido, las autoridades sanitarias galas señalaron que se sospecha que podría ser por una infección del mencionado patógeno digestivo, bastante común en esta clase de embarcaciones y que se caracteriza por su alta tasa de contagio, pero también por tener una sintomatología muy leve –náuseas, vómitos y diarrea–, aunque se han dado casos más graves.

El navío partió del puerto de Brest, en la Bretaña francesa, sobre las seis de la tarde del pasado lunes, día 11, poniendo rumbo a Ferrol, donde llegaría sobre las 08.00 horas del sábado 16. Esta sería, además, la primera de las dos visitas de este crucero a la ciudad naval este año, siendo la segunda en noviembre. El ‘MS Ambition’, propiedad de Ambassador Cruises desde 2022, se estrenó en la urbe el pasado 2025 con dos escalas.