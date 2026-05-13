Aïnhoa Mallo viene a Ferrol a presentar ‘Minerva & Aracne. Crónicas de una vida hila’

La autora, Aïnhoa Mallo, publicó el libro con Lautana Editorial Cedida

La economista, escritora y cronista habitual de El Ideal Gallego que firma ‘Minerva & Aracne. Crónicas de una vida hila’, Aïnhoa Mallo, visitará Ferrol este viernes 15. En el encuentro, que tendrá lugar en la Central Librera de la calle Dolores, a partir de las 19.00 horas, presentará este título acompañada por la escritora Mónica Montero.

‘Minerva & Aracne’ reúne las crónicas semanales que la autora fue publicando en El Ideal Gallego, incluyendo textos que tocan temáticas como el liderazgo, el emprendimiento, las relaciones humanas y las contradicciones de la vida contemporánea. Mallo los trata desde una perspectiva íntima, con una honestidad que conecta con los lectores que entienden la escritura como una forma de interpretar el mundo.

Esta obra surge a partir de la observación, la reflexión y, precisamente, de abordar la escritura como herramienta de comprensión.

Aïnhoa Mallo tiene a sus espaldas una trayectoria profesional relacionada con la comunicación, la gestión del talento y la cultura corporativa, desarrollando en paralelo una voz propia en el sector literario, que se caracteriza a día de hoy por su sensibilidad y por la capacidad de convertir en relato hechos considerados cotidianos.