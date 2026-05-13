Aida Tarrío y Artur Puga ponen música en directo a ‘Transeúnte’, el plan del viernes en el teatro Jofre

'Transeúnte' es un espectáculo coproducido por el Centro Dramático Galego y está recomendado por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales Cedida

La música, el canto y la danza se mezclan en el espectáculo que ofrecerá este viernes 15 Daniel Rodríguez en el teatro Jofre, a las 20.30 horas. Esta propuesta, que se presenta con el título de ‘Transeúnte’, contará con la música en directo de Aida Tarrío, de Tanxugueiras, y Artur Puga, de Mondra.

‘Transeúnte’ invita a sumergirse en una experiencia multisensorial en la que dialogan la danza tradicional y contemporánea, proponiendo una visión juvenil de la simbiosis entre estas dos variantes. Así, se abre una reflexión sobre la relación entre folclore y juventud en un contexto de globalización y tecnología, donde los instintos aún juegan su papel. Aparte de Rodríguez, en la danza figuran Laura García, Javier de la Sierra y Andrea Pérez.