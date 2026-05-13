Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Concertos das Letras

A música tradicional de As Pías ambienta Ferrolterra este 17 de maio, que en Fene comeza un día antes

O grupo, cun marcado arraigo na comarca, tamén actuará nos concellos de Ferrol e Mugardos

Redacción
13/05/2026 13:11
As Pías interpreta pezas tradicionais galegas arranxadas polo grupo, de composición propia e de autorías amigas
As Pías interpreta pezas tradicionais galegas arranxadas polo grupo, de composición propia e de autorías amigas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Esta semana das Letras vén intensa para o grupo tradicional As Pías, cun forte arraigo na comarca que xa se advirte no seu propio nome ou no feito de contar con proxectos locais como Cuerdafloja Producciones e Ferror Records para lanzamentos como o recente videoclip 'Hei de ir á túa seitura', dispoñible neste enlace de Youtube.

A banda ambientará a presentación do Premio Nacional de Poesía Xosemaría Pérez Parallé, o sábado 16 ás 20.30 no CMI Unidade de Fene, e ás 22.00 estará no bar O Son de Cociña de Perlío. O domingo 17 tocarán á 13.30 no Cantón de Cora de Mugardos, dentro do acto do 17 de maio de Apelón Educación, e ás 17.55 no local social de Mandiá, da man das AAVV da Zona Rural de Ferrol.

A homenaxeada deste ano, Begoña Caamaño, en Bonaval, coñécese por títulos como ‘Morgana en Esmelle’

Unha semana intensa de Letras Galegas por Ferrol, Eume e Ortegal

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620