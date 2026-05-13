Presentación

A mitoloxía galega exponse para calquera idade no centro social Artábria

'Bestiário' é a obra que presentarán este xoves 14 os autores Ánxel Huete e Vítor Vaqueiro

Redacción
13/05/2026 23:34
Fotos Artábria
‘Bestiário’ é o título do libro que virán presentar este xoves 14, ás 20.00 horas no centro social Artábria, os autores Vítor Vaqueiro e Ánxel Huete. Esta obra ilustrada, publicada por Nêspera Editora, ten a particularidade de expoñer a mitoloxía galega dun xeito adaptable a calquera idade.

Vaqueiro, que asina os textos, e Huete, responsable da interpretación gráfica das criaturas, compartirán co público o proceso creativo e algunhas das claves do percorrido que propoñen polo imaxinario mítico galego.

Son case medio cento os seres que se presentan neste ‘Bestiário’, entre os que se atopan mouras, biosbardos, saca-untos, trasnos, Coca e Urco. Nas descricións de cada un inclúense algúns dos datos máis salientábeis e en numerosos casos establécense relacións con outros personaxes semellantes procedentes doutras culturas.

Autores

Vítor Vaqueiro (Vigo, 1948) formouse en Ciencias Químicas e a súa traxectoria profesional foi mudando até acabar na fotografía, ademais da literatura, e de ter sido director do Aquivo Pacheco.

O artista plástico e activista sociocultural Ánxel Huete (Ourense, 1944) foi membro do grupo Atlántica e formouse en escolas de Barcelona, Berlín, Nova York.

