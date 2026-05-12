Vuelve el torneo de freestyle que arrasó en 2025 en Ferrol, con sorteo incluido

Uno de los artistas que subieron el año pasado al escenario del centro cultural Torrente Ballester Jorge Meis

El torneo de rap improvisado y freestyle que abarrotó de talento de distintos puntos de la Comunidad la capilla del Torrente Ballester el año pasado, bajo el nombre de ‘Galicia Rima Unida’, está de vuelta. La segunda edición se celebrará este sábado 16 en el mismo escenario, tal y como anunció ayer la organización, compuesta por el Concello de Ferrol, la asociación Poten100mos y Gallos del Norte.

Podrán presentarse a esta convocatoria jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, que competirán en una única categoría, y las inscripciones, totalmente gratuitas, se formalizarán in situ en el propio evento, a las 16.30 horas (con el inicio de la actividad programado para las 17.00). Se repartirán 500 euros en premios, distribuidos en 300 euros para el ganador, 150 para el segundo clasificado y 50 para quien obtenga el tercer puesto.

Para animar el torneo, Gallos del Norte organiza en sus redes sociales (@gallosdelnortegz) el sorteo de un polo oficial de la firma y la posibilidad de rapear con un campeón mundial de freestyle. Entre los requisitos figura asistir como público o como participante a la cita en Ferrol, donde se resolverá estapropuesta, desvelando el ganador al terminar.

“Queremos abrir portas e dar oportunidades ante a resposta clarísima que tivemos o ano pasado da xente nova, e este certame é un paso nese sentido”, declaró el concejal de Xuventude, Arán López, que estuvo acompañado en la presentación por el fundador de Gallos del Norte, Álvaro Pumares, así como por Sole “Diva” y Álex “El elefante charcutero”, de Freestyle People, que ofrecieron unas rimas de demostración al final.

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Cartel

Esta competición constituye un espectáculo único en la historia de esta disciplina, en el que participan artistas con y sin discapacidades, y que incluirá conciertos de grupos locales y dos batallas de improvisación por parte de profesionales y semiprofesionales.

El jurado de esta edición estará integrado por Yosua, Óscar y Corimar, y como speaker y DJ repetirá, con respecto al año pasado, el tándem formado por Claudinho y Affair.

Además, el evento contará con un Punto Lila/Arco da Vella para la sensibilización sobre el acoso sexual, contra la violencia de género y la defensa de los derechos LGTBIQ+.