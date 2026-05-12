Despedida de la 'Álvaro de Bazán' en la base de A Graña Daniel Alexandre

No es habitual que una de las F-100 con base en el Arsenal de Ferrol inicie su salida para un despliegue desde la Estación Naval de A Graña en lugar de hacerlo desde la dársena. pero el motivo de que este martes hubiese partido de allí la F-101 es puramente organizativo, dado que es donde se ha dotado de munición al buque.

La 'Álvaro de Bazán' partió en torno a las 14.30 horas con destino al Pacífico, donde estará desplegada hasta finales del próximo mes de octubre. El acto estuvo presidido por el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, quien, como es costumbre, dedicó unas palabras a toda la dotación del buque, integrada por 190 personas, y también a sus familias.

Como suele acontecer cuando una unidad se va durante tanto tiempo, las familias no quieren perderse la despedida. La estampa que se vivió en la base fue la de siempre: muchos abrazos, largos y apretados, y muchas lágrimas, de quien se queda y también de quien ha de ausentarse durante casi medio año.

Los abrazos y las lágrimas, siempre presentes Martín Barreiro

Nos quedamos con las palabras de los padres de Marcos, que venían desde Corgo, en Lugo, a despedir a su hijo: "Él ya se fue durante meses en otras ocasiones, pero la verdad es que ahora, con la situación internacional como está, te genera mucha más incertidumbre su ausencia", explicaban. Esa es la sensación general de la gran mayoría de familiares, "puede suceder cualquier cosa y ellos están en primera línea".

Pero también nos quedamos con los juegos de dos niños con su padre al que sostenían el macuto antes de subir a la fragata o el tierno baile de la pequeña Inés con Fernando, su padre, al son de la Banda del Tercio Norte.

La pequeña Inés, en brazos de su padre, Fernando, y bajo la atenta mirada de su madre, Noa Daniel Alexandre

La dotación está formada por 190 personas, un 20% mujeres

Por su parte, el máximo responsable de la 31 Escuadrilla de Superficie, Jesús González-Cela, destacó el "despliegue histórico" que van a iniciar, que calificó como "una excelente forma de celebrar el quinto centenario del nacimiento del mejor marino de España, Álvaro de Bazán, en 1526, cuyo nombre tenéis la suerte y orgullo de ostentar".

También afirmó que durante el despliegue de cinco meses que van a comenzar, "tomaréis parte en los ejercicios internacionales más importantes del mundo, los Rimpac y Pac Dragon, en el Pacífico, en las proximidades de Hawái, junto a barcos de casi treinta nacionalidades, y luego en los Galapes y Unitas, donde reforzaréis los lazos con países americanos".

Un despliegue de casi medio año en aguas del Pacífico, con regreso fijado para las jornadas del 21 al 23 de octubre

González-Cela también recordó que durante todo el período de alistamiento, que finalizaron "con una brillante calificación operativa", se han esforzado "para estar hoy aquí, listos para salir a la mar".

El comandante de la 31 Escuadrilla, Jesús González-Cela, durante su intervención Daniel Alexandre

Asimismo, indicó a la dotación que durante este despliegue "vais a mejorar vuestra capacidad de combate y demostraréis las altas capacidades de este barco y de todos los que integran esta escuadrilla". Además, añadió que "la demostración de la eficacia de nuestras fragatas y sus excelentes capacidades tiene un intencionado efecto en el esfuerzo de disuasión que debemos explotar. Vivimos en un mundo incierto en el que nuestra responsabilidad es estar preparados para el combate, por eso os pido que aprovechéis este despliegue para prepararos, que tengáis mentalidad de combate, profesionalidad y responsabilidad, os pido también lealtad a vuestro comandante en el cumplimiento de vuestra misión".

Vivimos en un mundo incierto en el que nuestra responsabilidad es estar preparados para el combate Comandante 31 Escuadrilla de Superficie

El responsable de las F-100 les recordó que van a "operar con algunas de las Marinas más importantes del mundo, con las que en algunos casos no acostumbramos a trabajar, por eso es el momento de demostrar interoperabilidad, flexibilidad, adaptabilidad, eficacia y efectividad ante cualquier situación sobrevenida".

El comandante insistió en la importancia de demostrar durante los ejercicios "que sois un equipo excelente, todos sois factores críticos e imprescindibles, pero solo conjuntamente y sumando esfuerzos seréis capaces de conseguirlo. Y demostrad que sois un exponente clave de la marca España allá donde estéis, apoyando la acción exterior del Estado y defendiendo nuestros valores, nuestra historia y el legado de España".

También tuvo palabras para las familias allí presentes. "Sin vosotros, los hombres y mujeres a bordo de la 'Álvaro de Bazán' no estarían hoy listos para salir a la mar". Además, reconoció su esfuerzo y agradeció su respaldo.

Asimismo, pidió "que sigáis apoyándolos desde casa. Se van a operar a una zona lejana pero podéis confiar en que estaremos muy pendientes de cada uno de ellos y les apoyaremos, no dudéis en hacernos llegar cualquier inquietud y necesidad para que vuestros seres queridos, ahora aquí formados, se sientan acompañados y apoyados en su esfuerzo en todo momento durante el despliegue".

Una de las familias que ayer se desplazaron a la base para despedir a sus seres queridos Daniel Alexandre

Rimpac y PAC Dragon

Esta unidad, la primera de su clase y que da nombre a la misma, inicia así un nuevo cometido tomando parte en dos ejercicios internacionales de gran calado antes citados: el Rimpac (Rim of the Pacific) y el PAC Dragon-26. El primero está considerado como el mayor ejercicio naval internacional del mundo, que organiza cada dos años la Marina de Estados Unidos y se desarrolla, principalmente, en torno a las islas de Hawái y en otras áreas del Pacífico central.

El operativo en cuestión reunirá a 31 naciones en el archipiélago hawaiano y sus alrededores desde el 24 de junio, cuando se espera que arribe el buque con base en Ferrol, hasta el 31 de julio de 2026.

Aniversario

El ejercicio bianual coincide en este 2026 con la celebración por parte de Estados Unidos de su 250 aniversario. El lema del ejercicio es "Socios: Integrados y Preparados" y está auspiciado por el Comandante de la Flota del Pacífico de EEUU y dirigido por el Comandante de la Tercera Flota, quien actuará como comandante de la Fuerza de Tarea Combinada (CTF). Así, Chile ocupará el cargo de subcomandante de la citada Fuerza y Japón el de vicecomandante. La República de Corea comandará el componente marítimo y Canadá el aéreo.

El operativo, más completo que el de 2024, se centra en numerosas capacidades, incluyendo operaciones anfibias, tiro y manejo de misiles, guerra antisubmarina, ejercicios de defensa aérea, medicina militar, asistencia humanitaria y respuesta ante desastres, lucha contra la piratería, desminado, desactivación de artefactos explosivos y operaciones de buceo y salvamento, entre otras.

Por su parte, el PAC Dragon-26, se centra en la guerra antiaérea y la defensa frente a misiles balísticos. Estas maniobras, impulsadas también por Estados Unidos, tienen como finalidad perfeccionar el intercambio de datos tácticos y la coordinación en tiempo real ante amenazas aéreas complejas. Este entreno se ha convertido en los últimos años en uno de los principales escenarios de experimentación para operaciones integradas de defensa antimisil entre aliados.

Galapes y Unitas

El capitán de fragata Álvaro Zaragoza Ruiz, que mandará el buque, avanzó los detalles de una misión de las largas, de más de cinco meses, cuya fecha de regreso está fijada entre el 21 y el 23 de octubre, siempre dependiendo de las "condiciones meteorológicas". También habló del "laborioso" proceso previo a la partida de un buque de guerra como la 'Álvaro de Bazán'.

Avanzó además que llevan "muchos meses preparándonos para este día. Esto arrancó en el mes de septiembre, después del habitual período de inmovilización programado, con una varada en la que contamos con el apoyo extraordinario por parte del Arsenal de Ferrol y empresas fundamentales como Navantia y otras de la ciudad. En diciembre salimos de dique y se inició la completa fase de adiestramiento, primero individual y luego colectivo, destacando actividades como la integración en el grupo de combate del portaaeronaves francés 'Charles de Gaulle', los grupos permanentes de la OTAN, y hemos culminado la preparación con una certificación en aguas del golfo de Cádiz con un resultado más que satisfactorio", subrayó.

El capitán de navío Álvaro Zaragoza Ruíz es el encargado de mandar el buque Martín Barreiro

También calificó este despliegue como "muy completo", al tomar parte en dos de los ejercicios más importantes del mundo y que, una vez concluyan, el próximo 31 de julio, proseguirán su misión internacional cooperando con Ecuador en el 'Galapes', que se desarrolla en las islas Galápagos para "control de contaminación marina y de tráfico ilícito".

Tras ello, se desplazarán hasta Perú para participar en las maniobras multinacionales 'Unitas' en las que toman parte la práctica totalidad de los países de Sudamérica, y que también estarán lideradas por Estados Unidos, como subrayó Zaragoza Ruíz. "Es un despliegue que nos llevará más de cinco meses en el que también haremos apoyo a la diplomacia de Defensa en países como Colombia o México, respaldando la acción exterior del Estado".

Pese a la lejanía y duración del operativo, el capitán aseguró que se trata de "meses muy ilusionantes; tengo la sensación de que estamos todos preparados y la convicción de que nuestro trabajo es importante para España y eso nos llena de orgullo y de motivación".