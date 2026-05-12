Jon Amorrortu dará el relevo a la exposición de Iago Xastre en Sarao Gallery

Imagen de archivo de una de las propuestas del año pasado en Sarao Daniel Alexandre

Sarao Gallery acogerá una nueva exposición desde este mismo sábado 16, cuando se celebrará el acto de inauguración de la muestra ‘Ecos en la orilla’, de Jon Amorrortu, a partir de las 19.00 horas. Esta propuesta sustituye a la anterior, que vino de la mano de Iago Xastre y bajo el título de ‘Lugar llamado ser’, que permanecerá en formato audiovisual para quien no haya tenido la oportunidad de visitarla, en la cuenta de Patreon de la galería.

Prácticamente una semana después de haber recogido la última colección llega esta nueva propuesta de Jon Amorrortu, que continúa la línea “natural” de la anterior.

Según expresan desde Sarao, la selección se inspira en una palabra que descubrió el artista a los responsables, el “epostracismo”, esa forma de pasar el tiempo tirando piedras al agua para que reboten, que nos enseña que cada acción deja su rastro.

Artista

Jon Amorrortu (Bilbao, 1990) se formó en la Universidad del País Vasco –UPV/EHU– y, entre otros títulos, en la Complutense de Madrid cursó el máster en Investigación, Arte y Creación. En 2022 fue seleccionado en el Premio Nacional de pintura joven de Ibercaja de Zaragoza, el EIA21 y el Jóvenes Pintores de la Gaceta de Salamanca.