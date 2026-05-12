Ferrol “hizo su abril” el mes pasado con 3.000 turistas en sus oficinas

En el mes de abril se inauguró una muestra de torneado en la oficina de la plaza de España Jorge Meis

Unos 3.000 visitantes han pasado por las dos sucursales de la Oficina Municipal de Información Turística (Omit) durante el mes de abril. El Concello de Ferrol hacía públicos los datos este martes, aplaudiendo el “elevado nivel de actividade” que vendría a consolidar los espacios como una “referencia” también a nivel cultural, destacando el gran porcentaje de consultas “vinculadas á Semana Santa e aos recursos patrimoniais da cidade”.

Hablaba así Maica García Fraga, concejala de Turismo, confirmando que se ha notado la implantación de un modelo de oficina más “activa, participativa e vinculada á dinamización” al acoger diferentes exposiciones en los últimos meses que sirven de reclamo por sí mismas para que la gente acuda, como ha ocurrido en la plaza de España, donde se atendieron el mes pasado a 1.256 personas, 1.009 de ellas nacionales.

La oficina de Turismo de la plaza de España se consolida como espacio expositivo Más información

“Dentro do turismo estatal, destacou especialmente a presenza de visitantes procedentes de Galicia, seguida de Castela e León, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía e País Vasco”, trasladó la responsable, enumerando que en el ámbito internacional sobresalieron los llegados desde Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Argentina y Alemania.

El perfil predominante es el de adultos mayores de 65 años, atraídos por las procesiones, pero también de 35 a 65. Buscan información sobre patrimonio y museos, además de alojamientos, un aspecto en el que se registraron 434 consultas.

En la oficina portuaria, marcada por el comienzo del Camiño Inglés, el perfil varía. Hubo 1.730 visitas, siendo el 55,95% de ellos internacionales. Llegaron de países como Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania, lugares que supusieron el 65,60% de los turistas extranjeros en abril.

En cuanto a los nacionales, de nuevo llegaron en primer lugar del resto de Galicia, seguidos de la Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León y Cataluña. En este caso, la media de edad desciende, y la mayoría tenían entre 31 y 60 años, siendo gran parte de ellos peregrinos que comenzaban la ruta jacobea a Santiago de Compostela desde Ferrol.