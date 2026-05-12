El metal de A Coruña irá a la huelga el próximo 19 de mayo
La protesta busca “desbloquear” la negociación del nuevo convenio colectivo con la patronal
Las centrales sindicales de la CIG, CCOO y UGT han acordado convocar una primera jornada de huelga en el sector siderometalúrgico en la provincia de A Coruña el próximo martes, 19 de mayo, “en resposta ao secuestro patronal á negociación do novo convenio”, exponen en un comunicado conjunto, incidiendo en que dan “un paso adiante, seguindo o camiño xa iniciado polo metal de Pontevendra” y advirtiendo de que “de non mudar o empresariado a súa postura de bloqueo, as medidas de presión intensificaranse”.
Trasladan que la convocatoria se acordó entre las asambleas de trabajadores celebradas en Ferrol, A Coruña y Compostela después del “esperpento” del pasado 6 de mayo cuando, critican, “estaba fixada unha reunión da comisión negociadora que a patronal suspendeu alegando como escusa unha protesta do persoal do comercio na sede da Confederación de Empresarios da Coruña (CEC)”.
“O metal quere negociar o seu convenio e quere unha negociación real”, aseveran los sindicatos, lamentando que en un “contexto de medre da carestía e empobrecemento dos salarios derivado da guerra no Irán, a patronal pretende dilatar de maneira intencionada a sinatura dun acordo mentres os traballadores e traballadoras perden dereitos e capacidade adquisitiva”.
Sostienen que no van a “tolerar” que sea “o personal quen pague esta conxuntura” ni un retroceso en los “dereitos conquistados”, mientras “as empresas continúan incrementando os seus beneficios”. Reiteran que sus demandas son “realistas e razoábeis” y enumeran que se trata de cuestiones “tan básicas como un incremento salarial digno, reducir a xornada laboral, regular os pluses, combater a precarización a través de empresas de traballo temporal e dos contratos fixos descontinuos, mellorar os complementos das baixas médicas ou limitar a subcontratación en cadea”, entre otros.
“A patronal non nos deixa outra saída que convocar folga”, concluyen, haciendo un llamamiento a las personas trabajadoras del siderometal de la provincia coruñesa, que son unas 15.000, “a dar unha resposta unitaria e contundente, secundar a folga do día 19 e participar nas mobilizacións que se convoquen para esa xornada porque non nos queda outra”.