El Crisol Almirante pasa a formar parte de la cadena Eurostars Hotel Company

Recepción del Hotel Almirante en imagen de archivo Emilio Cortizas

El Hotel Almirante, ahora ya Crisol Almirante, el emblemático establecimiento situado a los pies de la plaza de España de Ferrol, ha pasado a ser un establecimiento de la cadena Eurostars Hotel Company (EHC) tras la adquisición a su hasta ahora propietario Juan Tapia, que lo gestionó en los últimos años, habiendo pasado ya por otras cadenas como Barceló o Carrís.

La nueva propietaria es la división de explotación hotelera del Grupo Hotusa, fundado por el empresario de Chantada Amancio López Seijas. En 2005, la cadena creó la marca Eurostars Hotels, que se convertiría en la primera marca de Eurostars Hotel Company.

Se trataba de una colección de establecimientos de gama alta, con una ubicación estratégica y una propuesta versátil capaz de adaptarse a las necesidades de cada viajero, con instalaciones completas y un servicio esmerado. A esta marca se sumaron más tarde Exe Hotels, Ikonik Hotels, Crisol Hotels, Áurea Hotels, Tandem Suites y Dorma Hotels.

Adaptación

En la actualidad, la cadena dispone de un portafolio de 300 establecimientos ubicados en las grandes capitales españolas así como en los principales destinos internacionales: Nueva York, Chicago, Berlín, Roma, Praga, Budapest, Lisboa, Porto, Buenos Aires o Ciudad de México, entre otros.

Juan Tapia continúa siendo el propietario de otro establecimiento hotelero de la comarca, el Pazo Libunca, en Narón, aunque también da dejado la gestión del mismo en manos de Libunca Hotel & Events. El Hotel Almirante es uno de los hoteles con más historia de Ferrol, pero que continúa su modernización y adaptación a los nuevos tiempos.

Recientemente se ha incorporado también a la Red Stelar de establecimientos comprometidos con la excelencia en el Camino Inglés. Se trata de un conjunto de alojamientos y restauración que trabajan para ofrecer una atención cuidada, profesional y adaptada al peregrino.