El BNG acusa a la Xunta de crear una “crise social e económica en Pontedeume”

La formación vincula la crisis a la gestión del embalse de A Capela y los episodios de turbidez en el río Eume BNG

El grupo parlamentario del BNG llevó este martes a la cámara autonómica, en el marco de la última sesión de la Comisión de Pesca, la situación que están viviendo los profesionales del sector del marisqueo y las artes menores en el término municipal de Pontedeume. A través de un comunicado, el diputado Xosé Manuel Golpe denunció “a situación de extrema gravidade” que está atravesando el colectivo después de que la Xunta paralizase la actividad el pasado mes de enero.

En este sentido, el nacionalista acusó al gobierno gallego de convertir una crisis ambiental en una “social e económica” y de “non estar á altura da súa responsabilidade”. A este respecto, Golpe Acuña señaló que fue el propio sector el que decidió parar su labor a comienzos de año “ao constatar unha baixada da salinidade por debaixo de 20”. Sin embargo, una vez finalizó la fase de muestreo, asegura, la Xunta mantuvo las restricciones “sen compensación económica asociada e sen información clara”.

No obstante, la principal crítica del BNG viene del hecho de que las prestaciones por esta coyuntura se estén derivando al Instituto Social da Mariña, una medida definida como “ping pong administrativo” por el BNG.