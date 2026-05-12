Coordinadores de Urgencias de Galicia denuncian “problemas acuciantes” en el servicio

Ambulancias en el acceso a Urgencias del Marcide en imagen de archivo Jorge Meis

Coordinadores del Servicio de Urgencias Hospitalarios (SUH) de once complejos sanitarios de toda Galicia, incluido el CHUF ferrolano, suscriben un documento en el que, “ante la falta de respuesta y nulos avances realizados por parte de la Consellería de Sanidade” a sus “reiterados avisos y solicitudes”, trasladan públicamente lo que consideran “problemas acuciantes” que afectan tanto a profesionales como a la “calidad asistencial prestada”.

Poniendo por delante su “lealtad institucional”, denuncian en primer lugar que los facultativos de los SUH hayan “quedado al margen” de la negociación para ampliar la voluntariedad para la realización de la atención continuada, prolongaciones o coberturas que estaba instaurada para los facultativos de Atención Primaria y que se prevé para el resto de servicios.

Asimismo, aseguran que existe un bloqueo de contratación de profesionales para los SUH por parte de las gerencias de las Áreas Sanitarias “al estar intervenidas por la Consellería de Sanidade, quien fiscaliza y autoriza o no esa contratación”, y que el problema va a ser mayúsculo cuando llegue la época estival porque, lamentan, “algunos servicios llegan casi a duplicar sus asistencias diarias”.

Critican también que no existen herramientas informáticas “para asegurar la trazabilidad dentro de los SUH” a pesar de que llevan 15 años solicitándolas, algo que “implica un problema grave de seguridad clínica y de riesgo para la calidad asistencial”.

Además, denuncian la coyuntura “en la que se ha dejado caer” al Servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, donde advierten de que la situación “es dramática, con solo el 40% de facultativos”.