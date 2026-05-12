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Ferrol

Cambios circulatorios en un tramo de la calle Armada Española

El tramo entre Castelao y Pedro Carvajal será en un futuro próximo de doble dirección

J. Guzmán
J. Guzmán
12/05/2026 18:44
Caranza unidad vecinal 5
La medida facilitará la incorporación a la avenida de Castelao
Daniel Alexandre
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Los vecinos de la calle Armada Española, en el barrio de Caranza, verán en próximas fechas un importante cambio circulatorio en una parte del vial en el que residen. Tal y como avanzó esta mañana la Asociación de Vecinos Cuco Ruíz de Cortázar, el gobierno local realizará en un futuro, a recomendación de la Policía Local –es decir, que no fue solicitado por la entidad–, una modificación del ordenamiento viario de cara a facilitar el tránsito de vehículos por esta vía.

Así, el tramo de Armada Española comprendido entre la avenida de Castelao y Pedro Carvajal pasará a ser de doble dirección, mientras que el resto hasta llegar a Lepanto continuará siendo de sentido único –en parte porque la plataforma se estrecha y se permite aparcar en ambos márgenes, por lo que sería inviable extender la medida a toda la longitud de la calle sin eliminar dichas plazas–. Esta decisión, relató la AVV, tiene como objetivo posibilitar que quien aparque en el vial sin salida de Pedro Carvajal o en el espacio junto a la confitería París, pueda salir directamente a Castelao sin tener que continuar hasta Lepanto y rodear todo el barrio.

Este cambio se suma al que se acometerá en el entorno en las viviendas de Bazán, en este caso para facilitar el tránsito de los nuevos camiones de basura de carga lateral. En cualquier caso, desde el gobierno local no se ha detallado cuándo entrarán en vigor dichos cambios, pero se espera que se anuncien con un tiempo prudencial para los vecinos.

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