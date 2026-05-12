Ártabra Autos, ahora más cerca de los vecinos gracias a su nueva localización

Juan Carlos Torrente Villalobos, responsable de Ártabra Autos Jorge Meis

En pleno momento de transición en el mercado automovilístico, adquirir a día de hoy un vehículo es toda una inversión. Y, al igual que sucede con un activo financiero o un bien inmobiliario, contar con la ayuda de un especialista marca la diferencia entre una compra inteligente y un problema a medio y largo plazo. En este contexto, Ártabra Autos, la firma naronesa de venta y asesoramiento, se ha convertido en los últimos años en una de las empresas de referencia en Ferrolterra para ese segmento del mercado que busca un coche de ocasión sin renunciar por ello a las máximas prestaciones y garantías.

La empresa, además, se encuentra de celebración tras completar, hace apenas un mes, su cambio a una nueva ubicación, más próxima y accesible, pero sin abandonar el barrio de A Gándara que la vio nacer. Este nuevo local, situado en la calle Lleida con Celso Emilio Ferreiro –a poco más de 150 metros de su antigua sede y a tiro de piedra del centro comercial Odeón–, aporta mayor comodidad a los clientes al encontrarse en una de las principales arterias de la zona, además de ampliar el espacio expositivo para mostrar su catálogo en su máximo esplendor.

Un nuevo comienzo

“Aunque seguimos siendo Ártabra Autos, el cambio de exposición se siente como un nuevo comienzo”, señala Juan Carlos Torrente, gerente del establecimiento, que confiesa sentirse “muy ilusionado por este nuevo proyecto”. En este sentido, el responsable detalla que la anterior sede, pese a encontrarse “en un edificio muy bonito”, se sentía en parte alejada de la gente. En contraste, la nueva no solo amplía superficie –que alcanza los 500 metros cuadrados–, sino que además su configuración permite un mayor espacio de exhibición, con un total de 23 vehículos. –que en breves sumará otro más–

Vista exterior del nuevo establecimiento Jorge Meis

No obstante, como relata un sonriente Torrente Villalobos, el cambio de localización no se traduce en un abandono del modelo de negocio que los ha hecho una de las referencias en la comarca. “Yo creo que lo que nos hace especiales es el trato a la gente y ahí nos defiende Google”, apunta, explicando que a día de hoy son “una de las compra-ventas mejor valoradas” de todo el territorio, con una media de 4,9 estrellas sobre 5 en base a 62 votaciones que destacan, precisamente, su vocación de individualizar aca operación. “Al final, un trato persona, sin engañar nunca a la gente” es lo que marca la diferencia, señala, poniendo en el foco en la honestidad a la hora de abordar el producto.

Honestidad

A este respecto, el gerente lo tiene claro y así se lo transmite a sus clientes: “un coche es una máquina y, por tanto, susceptible de problemas, pero es no significa que no se puedan subsanar”. Así, Juan Carlos Torrente insiste en que contar “con una buena garantía” es otra de las señas de identidad de la empresa. “Nos vamos a responsablizar”, sentencia. Sin embargo, en aras de garantizar la máxima calidad, en Ártabra Autos limitan mucho las características de su catálogo, de modo que solo ofertan coches de hasta cinco o seis años y con un máximo de 140.000 kilómetros. “Nosotros solo vendemos coches que están muy bien, ese es nuestro estándar”, afirma el responsable del establecimiento, detallando que vehículos más antiguos o con un kilometraje más elevado pueden resultar relativamente más económicos, pero que a la vez pueden tener un riesgo mayor de averías.

El catálogo en el local ha aumentado a 24 vehículos Jorge Meis

Por último, algo en lo que destaca la compañía es en su faceta de consultoría, lo que Torrente Villalobos define como “coche a la carta”. “Si viene un cliente y quiere un vehículo que no tenemos aquí, no es que se lo busquemos, por ejemplo, en Alemania. Nosotros le aportamos una herramienta para que él encuentre exactamente lo que busca y después nos encargamos de la gestión, que incluye el asegurarnos que esté en perfectas condiciones, que no haya ‘trampas’, y que se lo entreguen en puerta, ya matriculado y con todas las garantías”.