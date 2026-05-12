Abre el plazo de tres itinerarios formativos del programa ‘Ferrol Emprega +’

Centro de Emprego de Ferrol en imagen de archivo Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol ha abierto el plazo de tres de los itinerarios de inserción laboral que forman parte del proyecto ‘Ferrol Emprega +’. En concreto, se trata de los cursos de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, y Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial.

Las personas interesadas pueden ampliar la información sobre el proceso de inscripción, ver la documentación necesaria y los requisitos de acceso en el apartado de la web municipal.

Tal y como destacó el concejal de Empleo, Javier Díaz Mosquera, “este programa ten como finalidade contribuír a mellorar a empregabilidade e a formación para o emprego a través de itinerarios de inserción laboral que permitan mellorar o acceso ao emprego e o desenvolvemento de medidas de activación das persoas demandantes, con especial atención a colectivos vulnerables”, precisando que podrán acceder a los itinerarios quienes estén registrados en el Servizo Público de Emprego de Galicia y cuenten con empadronamiento en la zona urbana de la ciudad de Ferrol.