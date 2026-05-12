Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Abre el plazo de tres itinerarios formativos del programa ‘Ferrol Emprega +’

Las personas interesadas deben estar empadronadas en Ferrol

Redacción
12/05/2026 21:56
Centro de Emprego de Ferrol en imagen de archivo
Centro de Emprego de Ferrol en imagen de archivo
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El Concello de Ferrol ha abierto el plazo de tres de los itinerarios de inserción laboral que forman parte del proyecto ‘Ferrol Emprega +’. En concreto, se trata de los cursos de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, y Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial. 

Las personas interesadas pueden ampliar la información sobre el proceso de inscripción, ver la documentación necesaria y los requisitos de acceso en el apartado de la web municipal

Tal y como destacó el concejal de Empleo, Javier Díaz Mosquera, “este programa ten como finalidade contribuír a mellorar a empregabilidade e a formación para o emprego a través de itinerarios de inserción laboral que permitan mellorar o acceso ao emprego e o desenvolvemento de medidas de activación das persoas demandantes, con especial atención a colectivos vulnerables”, precisando que podrán acceder a los itinerarios quienes estén registrados en el Servizo Público de Emprego de Galicia y cuenten con empadronamiento en la zona urbana de la ciudad de Ferrol. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620