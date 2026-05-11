Un tramo de la calle Telleiras se queda con un solo carril por cada sentido y suma aparcamientos para Caranza

Los estacionamientos son ahora en batería Daniel Alexandre

El segmento de la calle Telleiras entre la rotonda de la Travesía de Bazán y la de avenida do Mar-Rafael Pillado ha pasado a tener un único carril por cada sentido de la marcha. Así lo ha confirmado el Concello de Ferrol después de que el pintado de la calzada, que se remató el viernes, hubiese pillado por sorpresa a conductores y vecinos, que no dudaron en plasmar sus críticas en las redes sociales.

En concreto, en la zona del vial que pasa por el perímetro de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, se ha recuperado a petición de la Armada la zona de seguridad, que se prolonga hasta la altura del tanque de tormentas. A partir de ahí, el aparcamiento se efectuará en batería, salvo el de las dos nuevas plazas destinadas a personas de movilidad reducida, que se mantienen en línea para facilitar la salida de las sillas de ruedas.

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El margen opuesto también se quedará con una sola vía. En este caso, se ha tomado la determinación para evitar los problemas que suscitaba la llegada a la rotonda del cruce con la Travesía de Bazán, puesto que su tamaño impide que dos vehículos entren en ella a la par. De este modo, además de establecerse, asimismo, estacionamiento en batería, se habilitan ocho nuevas plazas en el tramo que comprende las intersecciones de las calles 5 y 14, donde hasta el momento no se podía aparcar.

Zona de seguridad pintada para la Escaño y las nuevas plazas al fondo Daniel Alexandre

Desde la Asociación Vecinal Cuco Ruíz de Cortázar quieren dejar claro que la entidad no solicitó esta modificación, sino que estaba contemplada dentro del proyecto de pintado de la señalización horizontal que se ejecutará en toda la ciudad. Explica su presidenta, Mapi Rodríguez Venancio, que cuando estudiaron el proyecto advirtieron de algunas deficiencias y aportaron sus propias demandas, centradas en el pintado de plazas de movilidad reducida y la incorporación de nuevas indicaciones verticales, pero en ningún momento abordaron cambios en Telleiras.

Sí sugirieron una variación de estacionamiento en la calle Mondoñedo, con el fin de cambiar a aparcamiento en línea en uno de los márgenes para que los peatones pudiesen circular por la acera más próxima a la residencia de mayores, que entre los coches y la maleza no es posible. También pidieron un Stop para el cruce de la 5 con Telleiras, que no tiene, y una parada exprés, para dos vehículos, en el centro de día del barrio, donde las familias podrán parar 10 minutos a dejar a los usuarios.

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Todas estas cuestiones se llevarán a cabo. Asimismo, la representante vecinal incide que, a mayores, se han fijado dos zonas de carga y descarga para los negocios que están en el entorno del Auditorio. Así, una se ha pintado justo enfrente y la otra en la calle 5. También cuentan con dos marquesinas nuevas en la Casa del Deporte y el IES Carvalho Calero.

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No obstante, no serán las únicas novedades, puesto que el Concello va a llevar a cabo cambios en Armada Española para favorecer la fluidez del tráfico y también en la 8, en las Viviendas de la Bazán, para que el camión de la basura, de carga lateral, pueda maniobrar con solvencia.