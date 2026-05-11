La concejalía de Política Social concede 147.000 euros en subvenciones nominales a asociaciones ferrolanas

Cocina Economica Martín Barreiro

El área municipal de Política Social y Educación destinará un importe superior a 212.000 euros a garantizar la continuidad de programas fundamentales para muchas familias y personas en situación de vulnerabilidad, además de impulsar iniciativas educativas, culturales y de sensibilización social que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En total, son 17 las subvenciones nominativas que recibieron este lunes el visto bueno en la Xunta de Goberno Local dirigidas a entidades que trabajan directamente con la atención a las personas con mayores necesidades. De este modo, en lo que se refiere a las entidades sociales, se renovará la colaboración con entidades como Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol para el programa de atención a personas en riesgo de exclusión, con una aportación de 50.000 euros; la Cocina Económica, que recibirá 40.000 euros para fomentar el servicio de comedor social para personas en situación o riesgo de exclusión social, o Cogami, que contará con 15.000 euros para su programa de integración social de las personas con discapacidad.

En el ámbito sanitario y de la prevención, el Concello ferrolano apoya también la labor de entidades que acompañan y mejoran la vida de personas enfermas y de sus familias. En este sentido, las entidades beneficiarias de las ayudas nominativas municipales son la Asociación Parkinson Ferrol, que recibirá 15.000 euros para las actividades de sensibilización sobre la enfermedad y aplicación de las terapias para mejorar la calidad de vida; la Asociación Exalcohólicos de Ferrolterra, que dispondrá de 9.000 euros para el programa de prevención y sensibilización de conductas adictivas; Alcer, entidad a la que se le aportarán 7.000 euros para el servicio de información y orientación social encaminado a mejorar la calidad de vida de los enfermos renales, y la Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home, que recibe 3.000 euros para la prevención de drogodependencias.

Se dispone también una aportación económica para la Asociación Española Contra el Cáncer, que dispondrá de 5.000 euros para programas con pacientes oncológicos y sus familias; mientras que Cruz Roja recibirá 2.000 euros para el programa de prevención de violencia contra las personas mayores y la Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos contará con 1.000 euros de subvención para el proyecto de dinamización de personas mayores. Las ayudas suman en total 147.000 euros que se unen a los 112.000 euros aprobados ya para otras cinco entidades sociales.