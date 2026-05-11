Menos obras en Ferrol, pero de mayor presupuesto, en el primer trimestre de este 2026

Imagen de archivo de un trabajador en una obra Jorge Meis

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac) ha hecho balance de los expedientes de obras de construcción en la ciudad de Ferrol durante los tres primeros meses de este año 2026, constatando una disminución de un 19,05% con respecto a 2025, pero reflejando en los datos un crecimiento del presupuesto económico de los trabajos que se van a ejecutar en la urbe naval.

De este modo, trasladan que frente a los 21 proyectos que constaban en el mismo período de la anualidad anterior, ahora son 17, explicando que “los expedientes de dirección de obras que asume un profesional de la arquitectura técnica son un termómetro para conocer la marcha del sector”, al incluirse desde la construcción de una vivienda unifamiliar a la rehabilitación de la envolvente de un inmueble, pasando por las tareas de reforma en un local comercial.

Más presupuesto

La tendencia de la ciudad de Ferrol es también la de la provincia, pero en este caso la caída es mucho más contenida. Así, a nivel A Coruña se registró un 0,74% menos de expedientes en el mismo período, pasando de los 405 de 2025 a los 402 de este 2026, precisan desde Coatac, aportando datos, asimismo, del Presupuesto de Ejecución Material de las direcciones de obra visadas en estos tres primeros meses.

En concreto, detallan que la provincia sumó casi 106 millones de euros, una media de 263.600 para cada una de las iniciativas inmobiliarias, firmando un aumento del 4,54%, ya que el primer trimestre del año pasado se reflejaron 101 millones, dejando una media de 250.300 euros por cada uno de los expedientes de obra, que deben incluir una medición y un presupuesto detallado donde se especifique todo lo necesario pata ejecutar el proyecto.

Guerra en Irán

El presidente del Colegio, Carlos Mato, analiza que la subida podría seguir aumentando si persiste el conflicto bélico en Irán, puesto que “responde al incremento de los precios de los materiales básicos, registrado en las últimas semanas”, pero también los costes elevados de las fuentes de energía y los derivados de la propia contratación y actividad laboral.

El representante de los arquitectos técnicos coruñeses elige la cautela a la hora de prever qué pasará en los meses restantes, incidiendo en que “la inestabilidad geopolítica mundial, es evidente, trae un aumento de los costes” y poniendo como ejemplo “el precio de algunos materiales, que está disparándose por encima del 10% en las últimas semanas”.

Con el cierre del estrecho de Ormuz no solo sube el gas y el petróleo, sino que también “se está encareciendo la fabricación y el transporte de acero y cemento, básicos para nuestro sector”. Asimismo, destaca el ascenso del Euríbor, que camina hacia el 3% y “complica el acceso a las hipotecas”.