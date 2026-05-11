Los bares y la ciencia vuelven a darse la mano en las citas de Pint of Science por Ferrol

Una de las charlas que se ofrecieron el año pasado en Cuerda Floja Jorge Meis

El festival internacional que acerca al público, como nunca antes, los conocimientos de algunos de los investigadores más punteros en muy distintos ámbitos de la ciencia, regresará a Ferrol el próximo lunes 18, martes 19 y miércoles 20. Los escenarios de esta nueva edición de Pint of Science volverán a ser Cuerda Floja, Monique Coffee y Kiwi Bar, respectivamente.

‘Entre as Ondas e o Lume Virtual’ es el título del primer encuentro, que tendrá lugar en Cuerda Floja (calle Espartero), como en cualquiera de las tres jornadas, a partir de las 19.00 horas, con Pedro Fernández (de la UDC) y Laura Saavedra (USC).

El primer ponente abordará la tecnología de la eólica marina flotante y fija, mientras que la segunda tratará el asunto de cómo las matemáticas permiten el estudio de fenómenos caóticos, como por ejemplo la combustión, sin la necesidad de reproducirlos en la realidad.

Programación

Al día siguiente, martes 19, la actividad se trasladará a Monique Coffee (Taxonera), aumentando el número de voces expertas. En este caso, el encuentro se desarrollará bajo el título de ‘Datos, Mandos e Dentes Afiados’, y lo inaugurará María Isabel Borrajo (USC) relatando cómo las matemáticas y la estadística pueden explicar realidades complejas, como por ejemplo terremotos. Asimismo, Arantxa Serantes (Ciepe) se centrará en la “gamersofía” como terreno simbólico para conocer el mundo y Alejandro Blanco (UDC) se remontará al origen y evolución de los cocodriliformes.

Para despedir Pint of Science, en Kiwi Bar (Magdalena), en ‘Labirintos da Mente, a Álxebra e o Mar’ intervendrán Ana Belén Rodríguez (USC), estableciendo un símil entre matemáticas y arqueología; Lorena Acea (UDC/Sergas), sobre actualidad de la enfermería, y Lucía Santiago (UDC), sobre la pesca.