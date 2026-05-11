La Semana de la seguridad vial contará en Ferrol con concursos, circuitos y premios al buen conductor

Vuelve el parque de educación vial a distintos barrios Daniel Alexandre

Ferrol celebrará la Semana de la Seguridad vial del 18 al 24 de mayo con un amplio calendario de actividades dirigidas a fomentar la educación viaria, la prevención de accidentes y la concienciación ciudadana.

La responsable del área en el Concello, Pamen Pieltain, dio cuenta de un programa que busca “promover unha mobilidade máis segura e responsable, implicando tanto á infancia como á mocidade e ás persoas adultas”.

La primera jornada de la semana, el lunes 18, se instalará en la calle Colombia, entre las 16.00 y las 20.00 horas, el parque de educación vial.

El martes será el turno de un evento que ya se ha llevado a cabo en los últimos años y que va dirigido al sector educativo del municipio. Se trata del Road Show, que se desarrollará en el Auditorio y que contará con la participación de un policía local, un bombero, una doctora del servicio de urgencias, un afectado por un accidente de tráfico, la madre de una víctima y una persona que ocasionó un accidente.

Se busca, con esta iniciativa, “concienciar á mocidade sobre os riscos de conducir baixo os efectos do alcohol e das drogas”.

Concurso escolar

El miércoles día 20 el parque de educación viaria estará instalado en el lateral de la iglesia de Santa María de Caranza, en horario de tarde, y el jueves 21 tendrá lugar a las 11.00 horas, en el capilla del Centro Cultural Torrente Ballester, el concurso escolar de ideas “Un Ferrol máis seguro para os peóns”, dirigido a alumnos de 4° y 5º de Primaria. Todos los colegios participantes recibirán unos regalos y se premiarán a los tres centros con las mejores ideas, y todos los niños serán obsequiados con una medalla.

Ya el viernes 22, en la plaza de la Constitución, estará de nuevo el parque de educación viaria y también se podrá hacer uso del simulador SRI –Sistema de Retección Infantil–.

Los conductores responsables volverán en esta edición a tener premio. De este modo, se repite la iniciativa “Conduce seguro, gañamos todos”, que consiste en la entrega de un total de 75 vales de 10 horas de estacionamiento gratuito en el aparcamiento subterráneo de la Praza do Carbón, destinados a reconocer a las personas que mantienen una conducción ejemplar.

Para participar, es preciso estar empadronados en Ferrol, disponer de los 15 puntos y cubrir un formulario que se puede descargar en la web del Ayuntamiento de Ferrol y enviarlo, hasta el 22 de mayo a las 22.00 horas, al mail premioseguridadeviaria@ferrol.es. Los vales se entregarán el día 27 de mayo.

La programación culminará el domingo 24 con la V Carrera solidaria a favor de las víctimas de los siniestros viarios, “Corremos por eles”. Las inscripciones pueden realizarse en la página de Carreiras Galegas hasta las 22.00 horas de 20 de mayo. Lo recaudado será para Stop accidentes y Aesleme.