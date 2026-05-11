La segunda playa de Caranza, un poco más cerca con la licitación de las obras por 1,2 millones de euros

Recreación del proyecto de la fase de Caranza de 'Abrir Ferrol al mar' Cedida

La Xunta de Goberno Local aprobó este lunes sacar a licitación la fase de Caranza de 'Abrir Ferrol al mar', una de las actuaciones "clave" para la regeneración del frente marítimo y la mejora de la calidad urbana, valoran desde el Concello, precisando que los trabajos cuentan con una inversión de 1.160.706,09 euros y un plazo de ejecución de 13 meses.

En concreto, la propuesta reorganizará el entorno del Auditorio y el Conservatorio Xan Viaño, donde se recuperará la ribera para crear la segunda playa del barrio, pero también se sumarán aparcamientos, además de mejorarse la movilidad peatonal y ciclista, reforzando los accesos desde el tejido urbano y "potenciando os espazos no bordo costeiro".

El proyecto quiere facilitar "desprazamentos seguros, cómodos e accesibles e a súa integración paisaxística", sin olvidarse del tramo del Camiño Inglés que transcurre por la zona, que será rehabilitado. Así, entre el comienzo de la ruta tras dejar atrás el recinto militar de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño y la avenida do Mar, se configurará un "gran espacio multifuncional" destinado al uso ciudadano.

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En concreto, tendrá nuevos juegos infantiles con pavimento continuo de caucho reciclado, áreas recreativas y deportivas, espacios de descanso, una zona multiusos con función de mirador y auditorio al aire libre, y caminos longitudinales y transversales.

Valora el Concello que la actuación "incorpora unha importante mellora paisaxística e ambiental mediante a plantación de novas árbores, a creación de zonas verdes e a implantación de sistemas de rego por goteo". Los árboles dispondrán de sistemas "antiraíces" y protección específica para garantizar su desarrollo y conservación.

Aparcamiento

El proyecto contempla la creación de dos nuevos estacionamientos, uno en la calle Fonte da Greza y otro en el entorno de la calle Telleiras con la calle 5 de las Viviendas de la Bazán. El primero tendrá 24 plazas y el segundo 50, con tres reservadas para personas con movilidad reducida, en este caso.

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Asimismo, el párking que se encuentra detrás del Auditorio de Ferrol, con 52 espacios, será rehabilitando con la mejora del pavimento, el pintado y la actualización de la señalización, incrementando su "funcionalidade, seguridade y accesibilidade", indican fuentes municipales.

Se instalará, asimismo, iluminación en los aparcamientos y las zonas infantiles, mientras que otras zonas contarán con luz más tenue para "preservar o carácter natural do litoral", al tiempo que se emplearán en los suelos materiales sostenibles sin renunciar a la resistencia y la calidad, como las losas fotocatalíticas descontaminantes que se emplearán en las sendas peatonales para "contribuír á reducción de contaminantes do aire".