Inyección de 250.000 euros en el pabellón de Santa Mariña para paliar sus deficiencias

La instalación se someterá a una renovación integral Daniel Alexandre

El pabellón del barrio de Santa Mariña se someterá a unas obras que están llamadas a subsanar las deficiencias que presenta en la actualidad, fruto de la falta de mantenimiento y el deterioro acumulado a los largo de los años. Con un presupuesto de 253.276,09 euros y un plazo de cuatro meses para rematar las tareas, la Xunta de Goberno Local del Concello de Ferrol daba luz verde en la sesión de este lunes al proyecto básico y de ejecución.

La infraestructura está construida en una superficie de más de 3.700 metros cuadrados que anteriormente ocupaba una edificación de uso social, contando con una dotación polivalente que se ha puesto al servicio de la práctica y el entrenamiento deportivo de disciplinas como el fútbol sala o el baloncesto, además de servir de albergue para todo tipo de actividades propuestas por la asociación vecinal, entre ellas los mercadillos que se han venido celebrando en los últimos meses.

En detalle

Reconoce el Concello que “co paso do tempo e debido á falta de mantemento acumulado”, el pabellón presenta “diferentes deficiencias e patoloxías que afectan tanto ao seu funcionamento como á conservación da instalación”, por lo que la intervención programada será “integral” y orientada a mejorar la seguridad de los usuarios y además la funcionalidad de la infraestructura y su propia durabilidad, empezando por la reparación de la cubierta del edificio principal, que acarrea problemas de filtraciones desde hace años, con goteras que afectan a la pista. Para corregirlo, se sustituirán los paneles translúcidos deteriorados y se realizarán labores de revisión y limpieza del canalón.

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Además, el proyecto contempla la renovación de los almacenes utilizados por la entidad vecinal, cambiando la cubierta, que también está muy deteriorada, y la ejecución de una nueva rampa de acceso a los aseos. Asimismo, se modernizarán los interiores pintando los pórticos metálicos del pabellón, sustituyendo las placas del falso techo y renovando la señaléctica de emergencia y evacuación según la normativa vigente, instalando a mayores nuevos extintores y cambiando el sistema de iluminación para ampliar su cobertura.

En cuanto a la pista en sí, el Concello avanza que se realizará una mejora completa mediante la aplicación de un nuevo revestimiento y el repintado de las líneas de juego. También se sustituirán los cristales que están rotos, las puertas interiores y el portalón exterior del frente sur, así como el actual enrollable, que dará paso a un sistema automático con láminas de aluminio.

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El gobierno local recuerda que estos trabajos en Santa Mariña forman parte de su hoja de ruta para “seguir avanzando no desenvolvemento do proxecto da Cidade do Deporte, apostando pola modernización das instalacións municipais e pola mellora dos espazos destinados á práctica deportiva e á actividade da veciñanza”.