El Mercado de Recimil ya luce nuevo pavimento para dejar atrás las losas de hormigón

El firme renovado se extiende por todo el perímetro Daniel Alexandre

Comerciantes, proveedores y clientela del Mercado de Recimil celebran la finalización de la obra que renovó por completo el perímetro de firme que rodeaba la superficie comercial y presentaba un aspecto de gran deterioro por la falta de mantenimiento, el paso del tiempo y el continuo trasiego de vehículos pesados que acuden a diario a descargar su mercancía.

La firma Civis Global fue la encargada de unos trabajos que se adjudicaron por 154.000 euros y que se enmarcan en la estrategia del Concello de Ferrol para “converter os mercados na referencia para adquirir produtos de proximidade, potenciando o comercio local”, tal y como destacó el alcalde, José Manuel Rey Varela, cuando anunció el visto bueno de la Xunta de Goberno Local a una actuación muy demandada en el entorno.

La mejora del pavimento del entorno del mercado de Recimil costará 154.000 euros Más información

Precisaba entonces el regidor que el pavimento que se retiró estaba conformado por losas de hormigón prefabricado que ocupaban una superficie de 1.300 metros cuadrados. Así, en los tres meses que han durado los trabajos se ha ido retirando el suelo para sustituirlo por una capa de material de 25 centímetros de espesor pensada para soportar el tráfico de camiones.

Buscando fondos

En cuanto al propio Mercado de Recimil, que presenta también diversos elementos deteriorados, la titular del área de Urbanismo, Blanca García Olivares, trasladó que su departamento tenía finalizado un proyecto para llevar a cabo una reforma integral del mercado, y que se encuentran en un proceso de búsqueda de fondos económicos para “sacarlo adelante, porque en su día se presentó a una subvención que finalmente fue rechazada”.

La obra de mejora en el edificio del número 8 de la carretera de Castilla Daniel Alexandre

Por eso, desde el Concello tratan de hallar una línea de ayudas a la que pueda optar la superficie, que es uno de los elementos dinamizadores del barrio y que cuenta con “muchas posibilidades”, valoró la concejala, una idea en la que insistió el alcalde, incidiendo en que el arreglo del pavimento demuestra la “aposta deste goberno polos mercados municipais”.

El número 8 de la carretera de Castilla, en obras

En el entorno del mercado, además de la obra en marcha para convertir el antiguo Bambú Club en centro cívico, se están ejecutando los trabajos de mejora de la envolvente del número 8 de la carretera de Castilla que se adjudicaron el pasado mes de diciembre a la empresa Eiffage Energía por un importe de 265.606 euros. Las tareas tienen un plazo de ejecución de seis meses desde su comienzo.