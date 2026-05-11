El grupo socialista de Ferrol califica de “chapuza” el trasplante de camelias de la plaza de Rosalía a la calle Río Xubia

Plaza Rosalía de Castro talada Daniel Alexandre

El ejecutivo local se enfrenta a una nueva queja del grupo socialista en relación a la actuación de la plaza de Rosalía y a sus espacios naturales, en este caso, relacionado con el destino de algunas de las siete camelias que han abandonado el espacio en obras para dirigirse a otros puntos de la ciudad, como la calle Río Xubia.

El concejal socialista Julián Reina calificó de “chapuza” este traslado, apuntando que lo que se pretende es “tapar a metedura de pata” de la reciente tala de árboles en la citada plaza.

El edil hizo hincapié en que el propio informe del Servicio de Conservación de Zonas Verdes, firmado el pasado 22 de abril, advierte explícitamente de que, puesto que la época actual no es favorable, “non se pode garantir o éxito da operación”.

Así las cosas, para el grupo de Reina el ejecutivo local prefiere “arriscar a supervivencia destes exemplares cun transplante forzado antes que admitir que non teñen unha planificación real para as nosas zonas verdes”.

El concejal criticó la elección de la calle Río Xubia como destino para cuatro de estos ejemplares, asegurando que, como consta en el informe, estas camelias —las que presentan el cepellón más pequeño— fueron plantadas en los espacios que estaban vacíos. lo que, a su juicio, supone un error estético y funcional, ya que los ejemplares no tienen el porte adecuado ni la uniformidad necesaria para integrarse con el arbolado ya existente en esa calle.

Reina recordó que la eliminación del arbolado en la plaza de Rosalía generó un gran malestar social y que replantar siete arbustos en otras zonas de la ciudad “non compensa o dano ambiental causado”.

Para los socialistas, lo que el ejecutivo de Rey Varela está haciendo es “vender como sustentabilidade o que en realidade é unha fuxida cara adiante para que non se fale da desfeita de Rosalía. Trasladar bancos lixados a Doniños e mover camelias sen garantías de que non vaian morrer é a definición gráfica da súa política de escaparate: moito brillo e ningunha planificación”.