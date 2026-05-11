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Ferrol

El Concello de Ferrol destinará para el próximo curso 431.000 euros en ayudas a comedores y material escolar

Una vez que se publique la resolución en el BOP podrán solicitarse las becas para el alumnado ferrolano

Redacción
11/05/2026 22:23
Los comedores escolares favorecen la conciliación
Los comedores escolares favorecen la conciliación
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Las ayudas para becas de comedor y apoyo a la escolarización para alumnado de la ciudad naval relativos al próximo curso escolar ya están en marcha desde el Concello de Ferrol y la Xunta de Goberno Local aprobó en su reunión de este lunes las bases para ambas convocatorias.

Así las cosas, las cuantía máxima que se destina a estas prestaciones para el curso 2026-2027 es de 431.000 euros, que se distribuye en dos líneas.

La primera de ellas corresponde a las becas de comedor escolar, dirigidas a menores empadronados en Ferrol que estén matriculados en un centro de enseñanza pública o concertada de la ciudad y que cursen segundo ciclo de Educación Infantil o Primaria, así como estudios en centros de educación especial de la ciudad. Tanto en los colegios públicos como en los concertados las prestaciones podrán ser en concepto de desayuno y almuerzo.

Esta línea contará con un presupuesto de 371.000 euros, que se distribuirán en 146.000 para los meses que van de septiembre a diciembre de 2026, y 225.000 para las mensualidades de enero a junio de la anualidad de 2027.

En cuanto a las ayudas que se conceden para material escolar, estas cuentan con una dotación de 60.000 euros. Están destinadas a menores de edad empadronados en Ferrol que estén matriculados en un centro de enseñanza de la ciudad y que cursen según ciclo de Educación Infantil o Primaria, como en el caso de los comedores, pero además Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica (en sus diferentes modalidades) y Formación Profesional de Grado Medio.

La finalidad de estas prestaciones es dar respuesta a las necesidades escolares de los niños del concello cuyas familias acrediten dificultades económicas que les impidan afrontar los gastos corrientes derivados del curso escolar, especialmente en los casos de unidades familiares que precisen de una especial protección social.

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