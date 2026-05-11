Comienza una nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en el Área Sanitaria de Ferrol

Extracciones para el Proxecto Xenoma Daniel Alexandre

En la jornada de este lunes comenzó en el Arquitecto Marcide una nueva fase del proyecto Xenoma Galicia, dirigida a personas de entre 35 y 70 años del Área Sanitaria de Ferrol.

Las personas son convocadas por un mensaje de SMS, enviados de manera aleatoria para participar y, desde ese momento, podrán reservar cita para la extracción de sangre a través de la app del Sergas. El objetivo es alcanzar los 347 participantes en esta zona.

Con el proyecto Xenoma se busca identificar variantes de genes relacionados con cáncer de mama y ovarios hereditario, síndrome de Lynch e hipercolesterolemia familiar, además de nutrir el biobanco del proyecto.

La fase 1 y 2 permitieron detectar 27 personas portadoras de variantes genéticas de alto riesgo.

En la jornada de este lunes las extracciones contaron, entre los voluntarios que fueron convocados aleatoriamente, con la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, que participó en la toma de muestras del proyecto.

Aneiros animó a todas las personas que recibieron el mensaje SMS de invitación a participar en el proyecto reservando cita a través de la aplicación móvil, con el fin de colaborar en esta fase de investigación, en la que el Área de Ferrol desarrolla el proyecto piloto.

La representante de la Xunta estuvo acompañada por la directora del proyecto, María Brión, la subdirectora general de estilos de vida saludables, Sagrario Pérez, la gerente del Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López, y la directora de Enfermería del área, Isabel Turnes, destacó la importancia de programas como este, “cos que o goberno galego avanza na deteción de factores de risco para a saúde, mellorando o control e o tratamento de posibles doenzas”.

Las extracciones son en el Arquitecto Marcide, de lunes a jueves, en horario de 15.30 a 18.30 horas, hasta el próximo 26 de mayo