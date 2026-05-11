Blues do País en concierto: Pepe King y Bieitta James, la gran diva rural, este Xoves da Capela

Brais das Hortas “Pepe King” e Iseo Agilda “Bieitta James” forman Blues do País Cedida

El último concierto de este semestre de Os Xoves da Capela, el programa que ofrece música en directo en la capilla del Torrente Ballester con entradas siempre a tres euros, vendrá esta semana de la mano de Blues do País. Se trata de un dúo compuesto por Pepe King (Brais das Hortas) y Bieitta James (Iseo Agilda) que le da una vuelta “a la gallega” a canciones mundialmente conocidas.

Como siempre, la actuación empezará el jueves 14, a las 20.30 horas, y está organizado por la Concellería de Cultura.

Brais Gutiérrez es Pepe King, apodado en este proyecto como “O Bluesmanciño”, que acompaña a Iseo Agilda o “Bieitta James”, la prima gallega de Etta James. Esta última vendrá a Ferrol como vocalista aunque también es apicultora, filósofa de formación, educadora ambiental por vocación y más recientemente está dando sus primeros pasos en el sector de la narración oral y del cuentacuentos como Iseo A Moura.

Esta artista dio el salto a los escenarios en 2011 con Sacha na Horta, una agrupación con la que continúa involucrada, colaborando en el proyecto Verbena das Irmandiñas.

Por su parte, “O Bluesmanciño”, con más de 20 años de trayectoria a sus espaldas, también forma parte de Sacha na Horta, además de proyectos infantiles como Mamá Cabra o Sons Miúdos, y colaboró con referencias musicales en Galicia como Ataque Escampe, Sofía Espiñeira y Mark Wiersma.

Además de músico y narrador oral, firma la composición de varias bandas sonoras originales.