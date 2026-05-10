La cestería del ferrolano Carlos Rubio triunfa en Bilbao con la Diputación

Las “piteiras” fueron las grandes protagonistas del espacio de O Carabel Ecocestos en ExpoVacaciones Diputación

O Carabel Ecocestos, la firma del cestero ferrolano Carlos Rubio, fue una de las grandes protagonistas de la 46ª edición de ExpoVacaciones, la feria internacional de turismo que cerró este domingo sus puertas después de tres jornadas intensas en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo. Acudió hasta allí de la mano de la Diputación de A Coruña, que contó con un espacio propio para dar a conocer “a diversidade paisaxística, cultural, patrimonial e gastronómica” del territorio, explican.

“Á xente gustoulle moito, parábase moito a ver os cestos”, aseguraba, haciendo balance de la que ha sido su primera experiencia en un evento turístico, puesto que él es uno de los habituales de las ferias de artesanía más prestigiosas del país, pero nunca había tenido una incursión en este sector. No obstante, aprecia que “penso que quedou moi ben” y confirma que al público vasco “gústalle moito Galicia, dicían que querían vir porque é moi bonita”.

Desde el ente provincial le pidieron al ferrolano que llevase a ExpoVacaciones una representación de la cestería tradicional y que hiciese demostraciones en vivo. De este modo, Rubio escogió como protagonistas a las “piteiras”, portando consigo “unha orixinal, con portiña, que aínda tivo a funcionalidade de meter nela a galiña para chocar os ovos”, pero también las versiones que él mismo ha hecho, actualizadas, y que vende un montón para, por ejemplo, guardar los huevos en las cocinas o incluso piezas de fruta.

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También mostró al público sus exitosas mochilas y los bolsos, que están llamados a devolver los cestos a las calles, como ocurría cuando todavía no se habían inventado las bolsas de plástico y las mujeres lo transportaban todo en ellos. Además, relata el artesano que durante su paso por la feria se encontró de nuevo con personas que compartieron con él sus historias familiares. “Fálanche, como pasa sempre, de que seu avó facía cestos, é moi habitual”, comparte.

Visitas “con calma”

El vicepresidente de la Diputación y responsable de Turismo, Xosé Regueira, reivindicó ante los micrófonos de Onda Vasca la apuesta por un “modelo sostible” que están haciendo desde la administración provincial, que permita a los visitantes conocer el territorio “con calma” y comprobar que, tras su paso por cualquiera de sus rincones, “ninguén sairá defraudado”.

En cuanto a los recursos turísticos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, Regueira destacó en primer lugar la oferta vinculada al senderismo y los itinerarios naturales y culturales, como el Camiño Inglés o la ruta a Santo André de Teixido. Asimismo, repasó el valor de algunos espacios singulares como el Parque Natural das Fragas do Eume, el Xeoparque Cabo Ortegal o la propia Serra da Capelada, así como los destinos vinculados a la práctica de surf y también la ciudad de Ferrol y su patrimonio histórico ligado a la industria naval, entre otros.

Recuerdan desde la Diputación que ExpoVacaciones Bilbao es una de las principales citas turísticas del norte peninsular que reúne anualmente destinos, empresas y entidades ligadas al sector de diferentes territorios nacionales e internacionales.