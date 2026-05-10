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Ferrol

Ferrolterra destaca en los Martín Códax con cuatro finalistas a los premios

Lidia India, Abril Fado Atlántico, Keepers y la web Galicia en Concierto son los candidatos locales

Redacción
10/05/2026 20:55
Lidia India actuando na capela do Torrente Ballester
Lidia India actuando en la capilla del Torrente Ballester
Daniel Alexandre
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Desde la música de mestizaje al metal, Ferrol tiene cantera musical para todos los gustos y, además, calidad.

Así ha quedado de manifiesto en los premios Martín Códax da Música, de los que ya se conocen los finalistas seleccionados por el jurado profesional. Ahora será el público quien puede votar para elegir a los ganadores.

Entre los nombres que han sido seleccionados figuran en la categoría de ‘Músicas do mundo e mestizaxe’ dos propuestas de la ciudad naval: Lidia India y Abril Fado Atlántico.

La primera se define como cantora gallega, ferrolana, y su música fusiona la tradición y la modernidad con ritmos del mundo, resultado de sus múltiples viajes.

Por su parte, ‘Abril Fado Atlántico’ es un proyecto musical nacido en Ferrolterra en 2007. Además del fado tradicional portugués, trabajan con el tango, el chorinho brasileiro y otras músicas atlánticas, siempre con Daniel Adzemian a la guitarra portuguesa.

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Pero no esta la única categoría con representación local en estos premios de la música. En la de ‘Metal e Heavy’, destacan los ‘Keepers’, un grupo de música rock y metal de Ferrol, creado en verano de 2022 por jóvenes amantes de los clásicos del rock e himnos del metal, que alternan con temas propios.

Pero no solo en la interpretación despunta Ferrolterra, ya que otro de los nominados de la zona lo está en la categoría ‘Organistrum’ en la vertiente de difusión de la música, en este caso, web. Es ahí donde figura ‘Galicia en concierto’, un proyecto sin ánimo de lucro con el fin de promocionar y dar a conocer los conciertos y festivales más importantes que tienen lugar en Galicia. Detrás de esta propuesta está el naronés Rubén Porca.

Tras las nominaciones dadas a conocer ahora el público y los socios y socias de ‘Músicas ao Vivo’ podrán elegir sus proyectos favoritos a través de la página web oficial hasta el próximo 24 de mayo. El voto del público contará con una ponderación del 50% tras la selección del jurado.

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