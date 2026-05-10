El albergue de peregrinos supera ya los 9.000 viajeros hospedados

Un peregrino italiano accediendo a la hospedería del Camino Inglés situada en la Casa do Mar Jorge Meis

Sin que haya comenzado aún la temporada alta de peregrinos, el albergue de Ferrol sigue consolidando su servicio con el paso del tiempo. Hasta la fecha, y pese a que el inicio de año ha sido más flojo que en pasadas campañas, la instalación ha acogido entre enero y mayo a 569 viajeros, según datos facilitados por la delegación de la Xunta.

Así, el primer mes del presente año fueron 25 las personas que se alojaron, frente a las 41 del pasado. También en febrero la cifra ha sido más baja (50 frente a 81), para empezar a remontar en marzo (con 192 viajeros frente a los 142 del mismo mes de 2025). En abril el número de personas usuarias ha vuelto a bajar en relación con la campaña anterior, con 302 huéspedes frente a los 406 del ejercicio pasado. En definitiva, más de medio millar han sido los ciudadanos llegados de territorio nacional y el extranjero que han hecho uso de las instalaciones que se sitúan en la antigua Casa do Mar durante este 2026.

La instalación tiene capacidad para 60 personas

Cabe destacar además que durante el primer cuatrimestre del año recorrieron el Camino Inglés 4.771 viajeros.

Mayor demanda

Con respecto a las cifras de 2025, resultaron mejores que las de 2024, dando hospedaje a 590 viajeros más. En total fueron 3.719 las personas que hicieron uso de las instalaciones públicas, frente a las 3.129 del año 2024.

Los meses de mayor afluencia de gente, como es habitual, fueron los centrales del pasado verano: julio, agosto y septiembre, con 516, 815 y 453 pernoctas, respectivamente. Así las cosas, el récord histórico de la instalación se produjo el pasado agosto y posiblemente se supere este verano, si la tendencia sigue siendo al alza.

Desde su apertura han dormido aquí 9.000 viajeros. Conviene destacar otro hecho al hilo de este incremento de viajeros y es que, según los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, entre enero y marzo de 2026 se alojaron en albergues de la comunidad gallega un total de 52.669 personas, lo que supone un 39,7% más que en el mismo período de 2025.

Según el INE las pernoctas en los albergues de la comunidad han aumentado este año un 39,7%

En total fueron 56.545 noches, un 26,6% más que en el primer trimestre del pasado ejercicio. Analizando los datos de pernoctas en las instalaciones ferrolanas durante el pasado ejercicio, se puede concluir que la media de usuarios al mes se situó en los 309 viajeros. En 2023, el primer año que entró en servicio la instalación turística vinculada al Camino Inglés, fueron 1.583 las personas que se alojaron en la misma.

Normalmente lo hacen en la tarde-noche previa al inicio de la ruta de peregrinación.