Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cancelación

As obras no centro cívico de Caranza cancelan dous 'Domingos a escena'

Este mesmo día 10 estaba previsto que actuara a compañía Badius Teatro, de Zas

Redacción
10/05/2026 12:45
Domingos a escena
Unha das actuacións dos 'Domingos a escena' deste ano
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

O ciclo gratuíto de teatro amador ‘Domingos a escena’ vese afectado polas obras do centro cívico de Caranza, onde se sitúa o seu escenario dende que comezou a súa andadura no ano 2000. Este mesmo domingo 10, coma sempre, ás 19.00 horas, estaba previsto que abrise o pano do auditorio a compañía Badius, procedente de Zas, que ía representar a obra ‘O parvo’.

Ademais, a intervención que se está a realizar neste centro cultural obriga a suspender o seguinte encontro do programa, o próximo domingo 17, que estaba adxudicado a The Sastre, colectivo do concello ourensán de Barbadás que tiña preparada a peza ‘Deus non quere calderilla’.

centro cívico Domingos a Escena

Reto a la diversidad de gustos del público en la agenda del mes de mayo en Ferrol

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620