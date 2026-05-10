As obras no centro cívico de Caranza cancelan dous 'Domingos a escena'
Este mesmo día 10 estaba previsto que actuara a compañía Badius Teatro, de Zas
O ciclo gratuíto de teatro amador ‘Domingos a escena’ vese afectado polas obras do centro cívico de Caranza, onde se sitúa o seu escenario dende que comezou a súa andadura no ano 2000. Este mesmo domingo 10, coma sempre, ás 19.00 horas, estaba previsto que abrise o pano do auditorio a compañía Badius, procedente de Zas, que ía representar a obra ‘O parvo’.
Ademais, a intervención que se está a realizar neste centro cultural obriga a suspender o seguinte encontro do programa, o próximo domingo 17, que estaba adxudicado a The Sastre, colectivo do concello ourensán de Barbadás que tiña preparada a peza ‘Deus non quere calderilla’.