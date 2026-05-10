Abierta la inscripción para las pruebas de andadura y la III Ruta Cabalar Brión-Ferrol

Imagen de la Ruta Cabalar del pasado 2025 por Brión Cedida

La comisión de fiestas de la parroquia ferrolana de Santa María de Brión tiene abierto hasta el 19 de mayo el plazo de inscripción para participar en la III Ruta Cabalar que se celebra en la mañana del 23 de mayo y en las pruebas de andadura que están programadas para la tarde.

Explican desde la organización que para tomar parte de la competición en ‘Chapeada’, ‘Serrada’ o categoría Sub 16 es imprescindible estar inscrito en la comida popular con la que culminará la mañana, que empieza con la cabalgada que sale a las 10.00 horas del campo de la fiesta, incluye parada con degustación de pinchos y finaliza con menú de paella y churrasco al regresar.

El precio será de 27 y 15 euros para adultos y menores de 12 años, respectivamente, contando con carpa, sorteos y música en directo de Patri Prados. Las pruebas empezarán a las 16.00 horas y se otorgarán premios en todas las categorías, siendo obligatorio el uso del casco y tener vigente el seguro de responsabilidad civil.

Tanto para apuntarse a la comida como para formalizar la inscripción de jinetes y amazonas está habilitado el WhatsApp en los teléfonos 674 555 139 y 664 888 967, donde ofrecen más información.