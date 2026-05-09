Actividades

Unha semana intensa de Letras Galegas por Ferrol, Eume e Ortegal

Exposicións, obradoiros e outras actividades renden homenaxe a Begoña Caamaño nos vindeiros días

Redacción
09/05/2026 22:51
A homenaxeada deste ano, Begoña Caamaño, en Bonaval, coñécese por títulos como ‘Morgana en Esmelle’
Sonia Díaz
Este luns 11 éntrase de cheo na semana das Letras Galegas, coa xornada grande coincidindo este ano en domingo, un día que a RAG dedica á escritora e xornalista Begoña Caamaño, cunha obra fondamente marcada polo seu pensamento feminista. Algunhas entidades de distinto tipo xa celebraron as súas conmemoracións, como a Escola Oficial de Idiomas de Ferrol ou o Círculo Cultural Recreativo de Perlío, mais nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal aínda están por chegar actividades con motivo do 17 de maio, como obradoiros, exposicións ou concertos.

O Concello de Ferrol reserva o acto homenaxe a Caamaño para o propio domingo 17, na AVV de Mandiá, aínda que xa dende este venres 8 se poderá gozar de dúas mostras: ‘Ferrol nas Letras Galegas’, na praza de Armas, e ‘Vida e obra de Rosalía de Castro’, no centro Carvalho Calero.

Adiántase a Sociedade Cultural Medulio, que o mércores propón achegarse ao Antigo Hospicio para a proxección dun audiovisual sobre a autora, presentado pola profesora de lingua Elvira Roiz, e o concerto de Padín e Sabela. Ademais, repartirase un pequeno caderno ao público que inclúe unha selección de textos xornalísticos.

Tamén antes do domingo 17, co día grande na praza da Lectura, o Concello de Narón convida á proposta musico-literaria ‘Repunantas’, o xoves no Café Teatro.

A comisión de festas de San Roque organiza en Ares a II Festa das Letras Galegas o sábado, na praza da Constitución ou no mercado en caso de mal tempo, á 13.00 con Trouleada e ás 18.30 horas con Pakolas, poñendo a disposición comida tradicional e hamburguesas.

Moeche tamén comeza a celebración o sábado co inicio dunha exposición no castelo e unha homenaxe a Begoña Caamaño, ás 12.00 horas no mercado, no que se sortearán varias obras súas. Ás 12.30 haberá unha charla da antropóloga Ana Figueiras e ás 18.00 Teatro Ghazafelhos actuará no Francisco Piñeiro.

O mesmo sábado, en As Pontes, haberá un concerto con motivo das Letras no Cine Alovi, ás 19.00 horas, e en Pontedeume celebrarase o tradicional Cortexo Cívico o domingo.

En Mañón, este luns 11 estréase a exposición de Begoña Caamaño na biblioteca e o documental producido pola RAG. Este ano proxectarase no centro sociocomunitario do Barqueiro o venres, ás 19.00, antes de continuar a programación o día 22.

Obradoiros

O luns 11, ás 17.30 na Casa da Xuventude de San Sadurniño, haberá un taller de “lettering” para xente entre 12 e 30 anos, con inscrición previa na biblioteca.

O martes, ofrecerase un obradoiro de encadernación xaponesa para adultos na biblioteca de Ortigueira, ás 17.00, apuntándose tamén antes no centro.

