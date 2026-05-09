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Subvención

Trece ANPAs de la zona tendrán ayudas de la Diputación de A Coruña para conciliación y prevenir el acoso

Entre las 84 entidades beneficiarias figuran 13 de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, con ayudas de entre 1.500 y 3.350 euros cada una

Redacción
09/05/2026 14:17
Imagen de archivo de una reunión de la Anpa del CEIP Cruceiro de Canido, una de las beneficiarias
Imagen de archivo de una reunión de la Anpa del CEIP Cruceiro de Canido, una de las beneficiarias
Daniel Alexandre
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La concesión definitiva del programa de subvenciones para asociaciones de madres y padres (ANPAs) de centros educativos públicos de la provincia fue publicada este viernes 8 en el BOP. Entre las 84 entidades beneficiarias figuran un total de 13 procedentes de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, que contarán con ayudas de entre 1.500 y 3.350 euros cada una.

El objetivo de esta línea de financiación, que se aprueba por primera vez este año, es el alivio de la carga económica de las familias al mismo tiempo que se garantiza el acceso del alumnado a una amplia oferta de actividades de calidad.

“As axudas permitirán sufragar programas de conciliación familiar, como os servizos de almorzos e madrugadores; actividades extraescolares como o reforzo de técnicas de estudo, música, teatro ou educación ambiental; así como proxectos de convivencia escolar, prevención do acoso e fomento da igualdade e diversidade nas aulas dos centros públicos”, destacó el presidente de la Diputación, Valentín González.

Las ANPAs beneficiarias, que se pueden consultar al detalle en el BOP número 85, se sitúan en los concellos de Ferrol, Narón, Neda, Ares, Valdoviño, As Pontes, Monfero, A Capela y Cariño.

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