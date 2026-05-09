Concerto
Sesión vermú a cargo de Encrucillada para estirar o 17 de maio no centro social Artábria
O concerto terá lugar este mesmo domingo 10
A programación do ‘Mês das Letras’ que organizan dende a asociación cultural Artábria continúa este mesmo domingo 10, a partir da 13.00 horas, coa sesión vermú que ofrecerá a agrupación Encrucillada, que se caracteriza pola súa proposta de música tradicional galega renovada.
Esta combinación con sons contemporáneos apréciase particularmente no seu recente traballo, ‘De Volta’, que se suma a outros títulos destacados na súa traxectoria de máis de dez anos, como ‘Marbán’. A entrada é libre, con billeteira inversa, posibilitando ao público facer a súa achega de maneira voluntaria, e ademais haberá petiscos a prezos populares.