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Ferrol

Pesar por el fallecimiento de Antonio Casal, de Ferrolterra Antiga

Su labor como historiador se centraba en la defensa del patrimonio natural y urbanístico local

Redacción
09/05/2026 12:12
Ferrolterra Antiga fue una de las impulsoras de la moción y uno de sus responsables intervino en el pleno
Antonio Casal, diretcivo de Ferrolterra Antiga, en una intervención en el pleno de Ferrol
Emilio Cortizas
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El fallecimiento el pasado viernes de Antonio Casal, miembro de la directiva de la Asociación Ferrolterra Antiga, ha dejado en numerosas entidades un profundo pesar, debido al activismo e implicación de Casal en cuantiosas iniciativas vinculadas, muchas de ellas, con la protección y defensa del medio y del patrimonio ferrolano.

Así, han sido muchas las muestras de condolencia expresadas y que se han hecho públicas a través de las redes sociales de entidades ferrolanas, que valoran la labor llevada a cabo por Antonio Casal.

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Desde el BNG han remitido un comunicado de pésame y su portavoz, Iván Rivas, valoró la voluntad "sempre construtiva e positiva dunha persoa fondamente implicada no tecido asociativo e cultural da cidade".

Rivas recordó el trabajo del fallecido en todas las áreas de investigación histórica y puesta en valor de referentes culturales de la ciudad, "sempre a disposición de colaborar con calquera que amosase interese polo recoñecemento de divulgación de todos estes aspectos".

También el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, lamentó su pérdida, resaltando su calidad humana y señalando que se trata de "un día duro cando se perden referentes, cando se van persoas libres, auténticas, xenerosas e boas".

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Asociaciones vecinales como la de Canido, que destacó que formaba parte del consello de redacción de su boletín 'O Barrio', además de ser su "historiador de cabecera", o la de Ferrol Vello, que valoró "o seu traballo para a recuperación da casa natal de Carvalho Calero", agradecieron su labor al fallecido.

También mostraron su pesar entidades como la AC Artábria, que lo definió como "unha mente brilante, un gran coñecedor da nosa historia, disposto a colaborar desde o aseu activismo"; Movilidad Humana, que agradeció a Antonio "que escuchó nuestras voces migrantes con respeto, con curiosidad sincera y con el corazón abierto. Compartió tiempo, conversaciones, memoria y presencia", o Memoria Histórica Democrática, que despidió "a un compañeiro en importantes reivindicacións da historia e da memoria ferrolá: o 50 aniversario do Dez de Marzo, Ferrol Cidade da Memoria, a Casa de Carvalho Calero...", indicando que "quédanos a todas e todos a tarefa de continuar e levar a bo fin tantas cousas nas que el participaba".

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