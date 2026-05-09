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Ferrol

La ciudad naval es la tercera de Galicia en tasa de donaciones de sangre por cada mil habitantes

En 2025 se realizaron 3.338 extracciones altruistas

Redacción
09/05/2026 22:27
unidad de ADOS donación donantes sangre
Unidad de ADOS donación donantes sangre
Archivo
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Las provincias de A Coruña y Pontevedra son las que mayor volumen de donaciones consiguieron el pasado ejercicio 2025, alcanzando tasas de 44 y 41 donaciones por cada mil habitantes y año. Lugo y Ourense registraron cifras menores, debido a factores sociodemográficos, como puede ser el envejecimiento poblacional o la dispersión.

En cuanto a ciudades, la directora de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue –ADOS–, Marisa López, indicó que Ferrol es la tecera urb gallega en donaciones por 1.000 habitantes y año, con 51/1.000. A la cabeza está Santiago, con 85/1.000, seguida de Pontevedra, con 53/1.000.

El número de donaciones en la ciudad naval en 2025 ascendió a 3.338.

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