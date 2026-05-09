Juegos tradicionales para celebrar la última jornada de Os Maios de Canido 2026

IES Canido pabellón certame literario Inventa unha Flor Daniel Alexandre

La fiesta de Os Maios de Canido está a punto de terminar definitivamente, habiendo celebrado ya algunas de sus actividades imprescindibles como puede ser la comida vecinal en las calles, que, como el anterior, este año se celebró bajo techo. Este domingo 10 el protagonismo recae en el público más joven, que desde las 12.00 horas podrá disfrutar de juegos populares y tradicionales.

El parque Antón Varela será el escenario de esta última convocatoria, teniendo el patio cubierto del IES Canido como alternativa en caso de lluvia. Además, no solo aprovecharán la cita las personas interesadas en entretenerse con los juegos, sino que también se instalará una muestra de cocinas solares.

A finales de abril, al mismo tiempo que se presentó el cartel que identificaría la presente edición, elaborado por la ilustradora ferrolana Blanca Escrigas, se inauguró en el ambigú de la Sociedade Recreativa e Deportiva –SRD– de Canido una exposición de láminas de la artista, que habitualmente se inspira en los paisajes del barrio para sus creaciones. Esta propuesta, denominada por su contenido ‘Acuarela Urbana’, dará continuidad a esta veterana celebración de Os Maios, al permanecer abierta al público durante todo el mes de mayo.

Víspera

Aunque los días más festivos ya se habían celebrado, este mismo sábado tuvo lugar la jornada más intensa de la semana en cuanto a actividades, empezando por la mañana con un torneo de cartas Magic, organizado por Artabrian Nights, que seguiría por la tarde y que clasificaba a los participantes para la final gallega de Pauper.

La competición coincidió con el Certame Literario ‘Inventa unha flor’, que propone Muíño do Vento y contó con cinco centros educativos de la zona, además de actuar O ilusionista Xalleiro en el centro cívico, en el marco del festival Porta Máxica.