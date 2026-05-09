El PSOE presenta un plan de choque para frenar el abandono de Ferrol Vello

Los edificios esperan pacientemente una rehabilitación que no llega Cedida

La frustración y preocupación que en los últimos meses ha vuelto a dejarse notar en la vecindad de Ferrol Vello por el estado de ruina en el que se encuentra el barrio y el abandono en servicios como iluminación o inseguridad peatonal ha pasado del plano ciudadano al político.

El grupo municipal socialista se ha hecho eco de esta situación y ha plasmado una propuesta de plan de choque destinada a revertir la degradación e inseguridad que, asegura, padece actualmente el barrio de Ferrol Vello.

La iniciativa, como explica el concejal Julián Reina, surge como respuesta directa a las quejas trasladadas por los residentes, quienes denunciaron públicamente la situación del barrio portuario.

El edil criticó al ejecutivo local acusándolo de “pasividad” e indicando que “non se pode permitir que un barrio con tanto peso histórico e social continúe sumido no esquecemento”.

Precisamente para paliar estas deficiencias de manera inmediata, el PSOE propone una serie de medidas concretas que pasan por la instalación de focos provisionales en la Praza Vella para garantizar la visibilidad y seguridad, además de la reparación urgente de todos los puntos de luz que se encuentran actualmente averiados en el barrio y extender el uso de la máquina valdeadora a Ferrol Vello, garantizando que el barrio reciba el mismo tratamiento de limpieza intensiva que se aplica habitualmente en el barrio de A Magdalena.

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Los socialistas ferrolanos proponen que se establezca un protocolo de recogida de enseres eficiente y constante para evitar la acumulación de vertidos en la vía pública y se ejecute un plan de limpieza y desbroce de vegetación en solares y espacios públicos para mejorar la salubridad y la imagen del barrio.

Reina apunta que los vecinos y vecinas de Ferrol Vello “non poden seguir esperando polas promesas dun goberno que actúa a ritmo de desidia” y, en este sentido, exigen “sentido común e xestión, tanto en servicios básicos de limpeza e iluminación como de seguridade, xa que é obrigación do Concello garantir estes aspectos en todos os barrios da cidade”.

El PSOE espera que esta propuesta sea aceptada y ejecutada con celeridad, devolviendo así.“a dignidade e a seguridade a un dos barrios máis emblemáticos de Ferrol”