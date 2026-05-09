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Ferrol

El patronato Concepción Arenal prepara su II Foro de Extranjería

Será los próximos días 21 y 22 de mayo

Redacción
09/05/2026 22:33
Inauguración del local de atención a personas migrantes del Patronato Concepción Arenal
Inauguración del local de atención a personas migrantes del Patronato Concepción Arenal
Emilio Cortizas
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El patronato Concepción Arenal celebrará su II Foro de Extranjería los próximos días 21 y 22 de mayo. El evento tendrá lugar en la sede de Afundación y se desarrollará en horario de mañana y tarde, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Este encuentro, como señala la entidad, coincide con la entrada en vigor del nuevo decreto de regularización extraordinaria de extranjería y, así las cosas, durante las jornadas, varios abogados expertos en migración explicarán la importancia de esta medida, que permitirá a miles de personas extranjeras conseguir sus papeles para vivir y trabajar legalmente en España, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano.

Desde el Patronato se hace un llamamiento a abogados, empresas, políticos, medios de comunicación, instituciones y asociaciones para que participen en este acto por considerarlo de vital importancia. Además, se invita expresamente a los usuarios de la entidad a asistir para consultar todas sus dudas y agilizar sus trámites, ya que el proceso de regularización estará en vigor solo hasta el 30 de junio.

El evento incluirá el apartado ‘Olladas Migrantes’, un espacio para compartir experiencias donde el folclore, la tradición y la cultura acompañarán las ponencias

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